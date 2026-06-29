Para qué sirve combinar manzanilla y cardamomo y por qué los expertos lo recomiendan

Si tienes un problema con los gases estomacales, no dudes en hacer una infusión de manzanilla con cardamomo, es perfecta para tomar después de comer, los expertos en medicina la recomiendan para prevenir y también eliminar el exceso de gas en los intestinos. Además de que esta infusión es deliciosa, puedes combinarla con otras plantas medicinales para no aburrirte y hacer varias combinaciones durante la semana.

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Para qué sirve la infusión de manzanilla con cardamomo

Desde hace muchos años, el té de manzanilla es la bebida perfecta para combatir varios malestares estomacales y por supuesto, para combatir los gases y en combinación con el cardamomo te puede funcionar para:

Mejorar la digestión de los alimentos.

Es un tónico para el sistema digestivo, por lo que es antiviral y antioxidante.

Gracias a que ayuda a disminuir los gases, tiene un efecto antiinflamatorio.

Evita flatulencias, pesadez y acidez estomacal.

Los expertos en medicina natural recomiendan tomar esta infusión de tibia a caliente, dos tazas al día, de preferencia después de los alimentos.

¿Qué otras infusiones naturales sirven para la digestión?

Para la indigestión los especialistas en medicina natural, sugieren tomar infusión de manzanilla combinada con anís verde, ya que combate la acidez, pesadez y hasta el malestar abdominal, disminuyendo los gases, facilitando su expulsión.

Combina eneldo y flor de manzanilla si quieres reducir la hinchazón abdominal, si tienes demasiados gases, puedes tomar hasta tres tazas de infusión al día.

Si lo que quieres es prevenir la formación de gases, puedes hacer un té de comino con manzanilla, te ayudará como digestivo, aperitivo y diurético.

Consejos para prevenir o disminuir los gases

Evita comer de prisa y trata siempre de masticar todo adecuadamente para una mejor digestión, disminuye el consumo de bebidas con gas. Realiza constantemente ejercicio al menos 20 minutos al día para mantenerte activo y ayudar a tu sistema digestivo a tenerlo en movimiento.

No olvides que puedes recurrir a algunas plantas medicinales para hacer infusiones y mejorar tu digestión.