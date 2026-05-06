Los pasos clave para estilizar tu bob con un look elegante de los 80’s

El corte bob se ha popularizado en los últimos meses, ya que se ha destacado por ser una melena corta y elegante, una gran alternativa para quienes desean evitar los miles de cuidados que requiere un pelo largo.

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Sin embargo, es fundamental estilizar la melena; es así que te vamos a explicar los pasos clave de cómo hacer un look elegante de los 80's, el cual se destaca por tener mucho volumen y movimiento.

¿Cómo estilizar el corte bob?

El corte bob se puede estilizar de muchas maneras, pero uno de ellos se destaca por lograr un look elegante de los 80. Los pasos clave para lograr fueron explicados por la creadora de contenido español @nobodisugly, quien explica la técnica que ella usa para lograr un aspecto “old money”; realiza los siguientes pasos:

Trabaja la melena húmeda; recuerda que eso no implica que deba estar escurriendo de agua. Usa un spray para hacerlo. Aplica un spray termo fijador. Si quieres volumen, no olvides aplicar en la raíz. Te ayudará a mantener la melena por más tiempo. Desenreda con un cepillo cilíndrico mientras vas secando, y con ayuda de tubos pequeños para pelo, enrolla los mechones inferiores. No olvides trabajar de abajo hacia arriba. En las partes superiores usa tubos de mayor tamaño. Hay que colocar los tubos después de pasar la secadora caliente. Seca hacia arriba en los mechones superiores y coloca los tubos hacia arriba. Haz el peinado con tiempo; conforme los dejes con más tiempo, su duración será mayor y con más volumen. Para finalizar, aplica un poco de aceite para eliminar el frizz; no lo hagas con mucha fuerza para no aplastar el volumen. Aplica un poco de spray fijador; no apliques mucho para no quitarle el movimiento. Hazlo con paciencia para que puedas obtener tu look elegante de los 80’s.

¿Es difícil mantener un corte bob?

La principal ventaja que tiene el corte bob es que requiere de poco mantenimiento, a diferencia de una melena muy larga a la que debemos darles cuidados extras para evitar que se enrede o que rápidamente presente las puntas dañadas.

Sin embargo, esto no implica que no debemos cuidarla, para mantenerla con un buen estado. Aplica los pasos claves al estilizar tu melena; te serán de gran utilidad:

Aplica protector térmico, ya sea que salgas a un lugar muy soleado o al usar herramientas de calor (plancha, rizadores o secador)

Usa mascarilla nutritiva para que se mantenga hidratado.

Haz recortes regulares para mantener su forma cada 7 semanas.