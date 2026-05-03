Este 10 de mayo se celebra el Día de las Madres en México y otros países de Latinoamérica. Si aún no tienes el obsequio ideal o simplemente deseas consentir y sorprender a mamá en su día, a continuación, te compartimos 3 ideas de postres fáciles y rápidos que te sacarán de apuro. ¿Lo mejor de todo? ¡Son deliciosos y no necesitas horno para dos de ellos! Así que sigue leyendo…

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3 postres fáciles y rápidos para sorprender a mamá el Día de las Madres

1. Tiramisú

Si tú mamá es fan del café y el queso mascarpone, esta receta le encantará. No se trata de un tiramisú tradicional, sino de una versión más pequeña, sencilla y rápida. Lo único que necesitas es una deliciosa crema de queso, galletas y café. Aquí te compartimos un video con el paso a paso. Te recomendamos montar tu postre en un vasito transparente y de cristal para que se vea súper aesthetic.

2. Pay de limón

¡Esta receta es facilísima y súper deliciosa! Lo mejor de todo es que necesitas muy pocos ingredientes: leche condensada, leche evaporada, queso crema, jugo de limón, galletas trituradas y mantequilla derretida. Aquí te dejamos un ejemplo para el paso a paso. ¡Inténtalo este 10 de mayo y tu mami lo amará!

3. Tarta de manzana

Esta receta requiere de un mayor grado de complejidad debido al uso del horno. Sin embargo, cualquiera la puede hacer. Lo único que necesitas es una masa de hojaldre, manzanas, azúcar morena, un huevo y la mermelada de tu preferencia. Sigue este tutorial con el paso a paso y obtendrás un delicioso postre en menos de 30 minutos.

¡Listo! Toma la inspiración que más te guste y se adapte al paladar de tu mami y sorpréndela en este día tan especial. Si gustas darle algún detalle más allá de la receta hecha con amor, te recomendamos: 3 regalos originales para este 10 de mayo, Día de las Madres.