En los viernes de Cuaresma está prohibido comer carnes rojas, según el cristianismo, por lo que a muchas personas que profesan la religión se les complica tener un menú diferente cada semana con productos del mar. Por ello, traemos para ti 4 recetas con pescado que puedes cocinar durante esta época. En cambio, si lo que quieres son ideas para la hora de la comida, estos 9 ejemplos son ideales para chuparte los dedos.

El pescado es un alimento rico en proteína, por lo que sirve como platillo principal y puedes acompañarlo con algunos carbohidratos o verduras, para así equilibrar el plato del buen comer. Cabe mencionar que estas recetas son fáciles y te serán de gran ayuda hasta el Sábado de Gloria, cuando se celebra una de las festividades más importantes de un Pueblo Mágico de Zacatecas que muy pocos conocen.

Las recetas con pescado para los viernes de Cuaresma

1. Pescado en salsa de cilantro: Para la salsa, licúa leche condensada, cilantro, consomé de pollo en polvo y sal con cebolla. Después, viértela en una olla y cocínala durante 10 minutos. Mientras que en otro sartén fríe con mantequilla o aceite los pescados. Finalmente, baña la proteína con la salsa.

4 recetas con pescado que puedes cocinar para los viernes de Cuaresma|Pinterest

2. Chumul: Para este platillo se requiere marinar los filetes de pescado con ajo, pimienta, limón y salsa inglesa, para después refrigerar durante 15 minutos. Mientras que una taza mezcla jitomates, cebolla, tomillo, orégano y chiles serranos, combinación que le agregarás al pescado junto con el marinado, para ponerlos en una hoja de plátano y hornear a 180 °C durante 15 minutos.

4 recetas con pescado que puedes cocinar para los viernes de Cuaresma|Cocina Fácil

3. Tostadas de cazón: Este tipo de pescado, pártelo en cubitos y mézclelo con aceite de oliva, cebolla morada, jitomates, cilantro, chile serrano y limones, para después refrigerar durante 30 minutos. Al final, sirve en tostadas y agrégale cilantro y aguacate al gusto.

4 recetas con pescado que puedes cocinar para los viernes de Cuaresma|Pinterest

4. Pescado con acelgas: Para este platillo se tiene que cubrir el pescado con acelgas, para después sazonar al gusto. Posteriormente, precalienta un sartén durante un minuto y arroja los filetes sin aceite y cocínalos a fuego lento durante 5 minutos de cada lado.