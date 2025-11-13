Zacatecas tiene el pueblo donde se hace la borrachera más grande y casi nadie lo conoce todavía

El pueblo donde se hace la borrachera más grande se encuentra en Zacatecas y se llama Jerez de García Salinas, donde también es el lugar idóneo para celebrar una boda, según la IA. El municipio vive su máxima fiesta con el emblemático Sábado de Gloria, un día en el que los locales y turistas celebran el inicio de la Feria de Primavera

El Sábado de Gloria reúne a miles de personas de diferentes partes de México y del extranjero, ya que durante un día las personas consumen bebidas alcohólicas mientras disfrutan del ambiente del que es considerado el pueblo más alegre y el más bonito de Zacatecas.

H. Ayuntamieno de Jerez El Sábado de Gloria en Jerez lo convierte en el pueblo de Zacatecas con la borrachera más grande

Las actividades del Sábado de Gloria en Jerez, donde se hace la borrachera más grande

La celebración del Sábado de Gloria se realiza cada año, durante Semana Santa y es el día que da inicio a la Feria de Primavera, la máxima fiesta del Pueblo Mágico que en este 2025 festejó sus 200 años, que la convierten en la más antigua de Zacatecas, de acuerdo con el portal web del Gobierno de México.

El día donde se realiza la borrachera más grade marca el regreso de los connacionales, quienes junto con los locales y turistas visten botas vaqueras y sobrero, para comenzar con la fiesta que se extiende por todo el centro de Jerez. El arranque formal se da por la mañana con una cabalgata a caballo que recorre las principales calles.

A mediodía se realiza la tradicional Quema de Judas, cuyo significado es religioso, pues representa la imagen de Judas Iscariote, quien vendió a Jesús por unas cuantas monedas. El resto del día las personas disfrutan de un ambiente festivo, pues en cada esquina de las principales calles hay una banda o tamborazo amenizando.

El Sábado de Gloria se llega a extender hasta altas horas de la noche, pues es día no hay una regulación de alcohol, por lo que las personas pueden consumir bebidas en la vía pública sin preocupación de que puedan ser arrestados. Este día es de fiesta para todos los jerezanos, pues las familias también se reúnen en balnearios, parques o en las casas para hacer una carne asada o discada, a fin de convivir.

La fiesta es de gran magnitud, pues según el Gobierno Municipal, en la cabalgata inaugural participaron más de 4 mil jinetes y se estimó que hubo una afluencia de 54 mil personas distribuidas en todo el centro del pueblo durante el Sábado de Gloria 2025.

Las amenidades que ofrece Jerez, pueblo de Zacatecas que pocos conocen

Jerez de García Salinas se ubica a 40 minutos de distancia de la capital de Zacatecas, hecho que la vuelve tan visitada por los turistas y porque ofrece grandes lugares, como lo son el Museo Ramón López Velarde, donde las personas pueden echar un vistazo a la casa donde nació el poeta mexicano. Asimismo, del Panteón de Dolores, un recinto que data del Siglo XIX.

El Pueblo Mágico también destaca por su gastronomía, que se compone por las tan famosas tostadas jerezanas, que no es más que una tortilla frita en aceite o manteca, acompañada con salsa. Además, se le puede añadir encurtido o carnitas de puerco, sin duda un manjar culinario. Asimismo, es cuna de “Burritos La Palma”, establecimiento que fue contemplado en “Las Crónicas del Taco” de Netflix.