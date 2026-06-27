MasterChef24/7: Cómo quitar manchas difíciles de grasa en lo delantales y prendas para cocinar

En el Mundo MasterChef 24/7, mantener los delantales impecables parece una misión imposible. Las salpicaduras de manteca, las reducciones de vino y las salsas voladoras son el pan de cada día. Sin embargo, lucir un uniforme pulcro es una norma de higiene y respeto indispensable para cualquier cocinero.

Para lograrlo sin morir en el intento, los expertos de la industria textil, incluyendo especialistas como Grupo Billingham, señalan que el verdadero truco de los profesionales radica en la estrategia y la velocidad con la que se tratan los textiles antes de que pisen la lavadora.

¿Cómo quitar las manchas difíciles de la ropa?

La rapidez es el factor más crítico si se quiere impedir que los pigmentos grasos y los aceites calientes se adhieran de forma permanente a las fibras de la tela. De acuerdo con los profesionales del sector, cuando un accidente ocurre en la línea de fuego, no se debe esperar a que termine el turno para actuar.

Para combatir la grasa pura, aplicar unas gotas de detergente para lavavajillas directamente sobre la zona afectada ayuda a cortar el aceite al instante, mientras que las salsas con base acuosa se controlan frotando un paño húmedo con sal común.

El secreto no está en el ciclo de lavado, sino en el tratamiento previo que recibe la prenda, apuntan los expertos en vestuario culinario.

Para esas manchas rebeldes que logran secarse, Grupo Billingham recomienda recurrir a tratamientos previos específicos en formato de líquido o gel, diseñados para minimizar el impacto del daño sobre el tejido. Mientras que en algunos casos basta con vaporizar el producto, en telas más gruesas como las de los delantales se sugiere humedecer el área y frotar con firmeza.