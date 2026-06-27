¿Quién dejó el huevo en la bolsa de Ixdit? Las teorías más fuertes de MasterChef 24/7

Una nueva polémica mantiene hablando a los seguidores de MasterChef 24/7 y todo comenzó después de una de las MasterClass. Ixdit, una de las participantes, descubrió que dentro de la bolsa donde guarda sus apuntes, recetas y libreta había un huevo crudo que terminó rompiéndose y arruinando gran parte de su material de estudio.

El momento generó una evidente molestia para la cocinera, quien de inmediato comentó lo sucedido con Emmanuel. Mientras él la ayudaba a limpiar la bolsa, Ixdit intentaba rescatar lo más posible de sus apuntes, secando hojas y separando las recetas que aún podían salvarse.

A pesar del enojo, la participante nunca señaló directamente a ningún compañero como responsable. Incluso dejó claro que, más allá del accidente, consideraba que este tipo de acciones rebasan los límites dentro de la competencia.

Desde entonces, las redes sociales se han llenado de comentarios, teorías y todo tipo de especulaciones sobre quién pudo haber colocado el huevo dentro de su bolsa. Aunque el reality está monitoreado las 24 horas, los seguidores esperan que las cámaras revelen lo que realmente ocurrió.

¿Las Divinas están detrás del huevo en la bolsa de Ixdit?

La teoría que más fuerza ha tomado entre los fans apunta hacia el llamado equipo de "Las Divinas". Muchos usuarios consideran que el incidente podría tratarse de un acto de bullying, debido a los roces que han existido anteriormente entre algunas de sus integrantes e Ixdit.

En redes sociales recuerdan diversos momentos en los que Michelle y Carmen han realizado comentarios sobre Ixdit, además de los desacuerdos que han protagonizado por temas de limpieza y convivencia dentro de la cocina. Para algunos seguidores, esos antecedentes serían suficientes para pensar que alguna de ellas pudo estar involucrada.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna prueba que confirme esta versión y todo permanece en el terreno de las especulaciones. Será el material del 24/7 el que permita conocer si realmente alguien colocó el huevo de manera intencional.

La teoría que involucra a Emmanuel y que divide a las redes

En las últimas horas también comenzó a circular otra versión que ha sorprendido a los seguidores del programa. Algunos usuarios creen que Emmanuel podría haber sido quien colocó el huevo dentro de la bolsa de Ixdit, aunque bajo circunstancias completamente distintas.

De acuerdo con esta teoría, todo habría sido un accidente. Los internautas aseguran que Emmanuel pudo intentar hacerle una broma guardándole algunas verduras en la bolsa y, sin darse cuenta, también habría dejado un huevo. Posteriormente, con el movimiento normal de la mochila, este terminó rompiéndose y provocando el desastre.

No obstante, también existe otra postura entre los seguidores, quienes consideran que, de haber sido Emmanuel, la acción pudo haber sido intencional. Hasta ahora ninguna de las dos versiones ha sido confirmada y todo continúa siendo parte del debate que mantiene dividida a la audiencia.

La realidad es que solo las cámaras de MasterChef 24/7 podrán revelar qué ocurrió realmente detrás de este misterioso incidente que ya se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fans.

Si quieres conocer la verdad detrás del caso del huevo en la bolsa de Ixdit, no te pierdas ni un minuto de MasterChef 24/7 y, sobre todo, las galas de lunes a viernes a las 8:30 p.m. por Azteca UNO, el sitio web y la app de TV Azteca, además del Domingo de Eliminación a las 8:00 p.m., donde podrían revelarse nuevos detalles sobre esta polémica que mantiene a todos hablando.

