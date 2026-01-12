5 tés antigripales que puedes preparar en casa y tomarte durante el Frente Frío 27 en México

En esta temporada de frío y grandes cambios de temperatura, es importante fortalecer las defensas. Si quieres hacerlo de manera natural, te recomendamos 5 tés antigripales que puedes prepararte y aprovechar en el Frente Frío 27 que estamos atravesando en México.

5 recetas de tés antigripales para el frío en México

Las siguientes infusiones pueden ayudarte a prevenir la gripe y fortalecer tus defensas. Sin embargo, es importante tomar otras medidas como mantener una alimentación balanceada y cubrirte adecuadamente. Recuerda que, ante cualquier síntoma, es mejor buscar atención médica que automedicarte.

La mayoría de las preparaciones que a continuación te presentaremos son tisanas; es decir, sus ingredientes no provienen de las hojas de la planta Camellia sinensis (de donde se obtiene el té), pero son infusiones con ingredientes naturales.

1. Té antigripal de cúrcuma y jengibre

4 tazas de agua.

Una manzana picada en cuadritos.

2.5 centímetros de raíz de cúrcuma.

2.5 centímetros de raíz de jengibre o una cucharadita de jengibre en polvo.

2 cucharaditas de miel.

La organización UMass Memorial Health explica que debes poner a hervir todos los ingredientes, excepto la miel, por 20 minutos; esta última la agregas al final. Este té antigripal te puede ayudar a protegerte ante el frente frío .

2. Té antigripal de ajo y pimienta

1 ó más dientes de ajo.

1/4 de cucharadita de pimienta de cayena o pimienta roja.

1/4 de cucharadita de jengibre en polvo.

Jugo de un limón.

1 cucharadita de miel.

Pica bien el diente de ajo para que sea más sencillo pasártelo. Luego, mezcla los ingredientes en una taza de agua bien caliente.

3. Té antigripal con orégano y salvia

Raíz de jengibre, de aproximadamente 2.5 centímetros.

Media cucharadita de orégano.

Media cucharadita de salvia.

Media cucharadita de tomillo seco.

Mezcla los ingredientes en 2 tazas de agua hirviendo, y puedes endulzar con un poquito de miel.

4. Té antigripal naturista con hierbas

Un tercio de taza de paja de avena seca.

15 gramos de astrágalo seco.

Una cucharadita de escaramujo seco

Una cucharadita de raíz de diente de león.

Una rajita de canela en pedazos.

Una taza de jugo de manzana.

4 tazas de agua.

Según el portal naturista Learning Herbs, debes poner a hervir casi todos los ingredientes (menos el jugo de manzana); cuando esté hirviendo, deja a fuego lento otros 30 minutos. Apaga el fuego y agrega el jugo de manzana. Deja reposar 5 minutos y cuela.

5. Té verde

Se ha comprobado que el té verde puro tiene propiedades antivirales y fortalece el sistema inmunológico. Puedes comprarlo en sobrecitos, en gramos o incluso en hojas para que lo prepares en casa. Es una gran opción en esta temporada de frentes fríos .

