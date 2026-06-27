México cuenta con una gran gastronomía, por lo que hoy traemos para ti estas 7 ideas para hacer de comer las comidas más representativas del país, las cuales son rápidas y fáciles de hacer. Estos alimentos van bien con la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que los puedes preparar para disfrutar de los partidos de la Selección Nacional en la ronda final. Se te hará agua la boca con esta receta de tacos de pollo al chipotle: pican poquito y están riquísimos.

Es muy común que se te agoten las ideas de qué hacer de comer, sobre todo si fue un día agotador en el trabajo. Es por ello que estas propuestas de alimentos te vendrán muy bien para salir de apuros y consentir a toda la familia con una comida rica, pero fácil de hacer. Conoce las 3 recetas de té para desinflamar el vientre y que puedes beber todas las mañanas.

Las comidas mexicanas más rápidas y fáciles

1. Tacos dorados de papa: Los clásicos tacos dorados puedes acompañarlos con lechuga, queso, crema, jitomate y su salsa, para que pique.

7 ideas para hacer de comer: las comidas mexicanas más rápidas y fáciles|IA

2. Quesadillas de flor de calabaza: El guiso lleva cebolla y epazote, para después agregarlo a la tortilla con queso.

3. Enchiladas verdes de pollo: Baña tortillas rellenas de pollo deshebrado en salsa verde y sirve con crema, queso fresco y cebolla.

4. Huevos a la mexicana: Revuelve huevos con jitomate, cebolla y chile serrano. Acompaña con frijoles refritos y tortillas calientes.

5. Tostadas de tinga de pollo: Cocina pollo deshebrado con jitomate, cebolla y chipotle. Sirve sobre tostadas con lechuga, crema, queso y aguacate.

6. Chilaquiles verdes o rojos: Mezcla totopos con salsa caliente y agrega pollo, huevo estrellado o carne deshebrada. Termina con crema, queso, cebolla y cilantro.

7. Sopes de frijoles con chorizo: En los supermercados ya venden el sope de maíz hecho, por lo que solo resta calentarlos y prepararlos: Unta frijoles, añade chorizo dorado, lechuga, crema, queso fresco y salsa.