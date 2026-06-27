¿Cómo evitar que un puré de papa quede grumoso? El truco absoluto de MasterChef 24/7

El puré de papa es una de las guarniciones clásicas que parecen muy fácil de preparar, pero tanto en las estaciones de MasterChef 24/7 como en el exterior, lograr esa textura de ensueño —ligera, sedosa y completamente tersa— requiere de mucha más ciencia de la que se cree.

El más mínimo descuido al procesar la papas, puede transformar una guarnición elegante en una masa chiclosa o, peor aún, en una mezcla plagada de molestos grumos. Por fortuna, los expertos de la alta cocina tienen bajo la manga secretos infalibles para prevenir y rescatar esta preparación.

¿Cómo se elabora el puré de papa para que no le queden grumos? Tips de MasterChef 24/7

El truco consiste en cambiar el método de cocción inicial. En lugar de hervir las papas en agua —el error más común que satura el ingrediente de humedad—, la chef Ann Taylor Pittman recomienda hornearlas. Este proceso reduce drásticamente el contenido de agua, logrando que la pulpa esté mucho más seca desde el principio, lo cual previene por completo que la textura se vuelva gomosa o pesada más adelante.

¿Qué hacer si el puré me quedó con grumos?

Si tu puré terminó lleno de imperfecciones, en el ámbito profesional, los cocineros usan un utensilio llamado tamis (un tamiz plano de malla de alambre) para empujar la papa con fuerza y dejar atrás cualquier imperfección. En casa, se obtienen resultados similares pasando el puré por un colador de malla fina, presionando la pulpa con una espátula de plástico flexible hasta obtener una consistencia tersa y aterciopelada.