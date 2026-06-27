ÚLTIMA HORA: Muere querida conductora de TV, tras ser arrollada por un tren

Este viernes 26 de junio una trágica noticia ha conmocionado a la industria del entretenimiento en Argentina: la conductora de televisión, periodista y actriz Ernestina Pais murió al ser arrollada por un tren mientras estaba a bordo de su auto.

El vehículo Honda City de color negro donde la conductora de 54 años viajaba fue embestido por el convoy del Tren de la Costa de la Línea Mitre, de acuerdo con el diario Clarín. Se encontraba en la localidad de Martínez, al norte del área metropolitana de Buenos Aires.

El incidente ocurrió este 26 de junio, alrededor de las 7:30 P.M. (4:30 P.M., hora Ciudad de México). Se investigan las circunstancias del impacto y si el vehículo había cruzado la barrera baja. El auto quedó atravesado en las vías, visiblemente dañado del lado del conductor.

Hasta ahora se sabe que la barrera y el sistema de señalización funcionaban adecuadamente y el incidente se catalogó como homicidio culposo en el expediente de la investigación.

Quién era Ernestina Pais

A sus 54 años, Ernestina Pais era una reconocida figura de la televisión argentina, tras haber estado al frente de programas como Mañanas Informales, Intratables y Mañanas Públicas.

También era actriz de teatro, formaba parte de la puesta en escena "El divorcio del año", que se presenta actualmente en Buenos Aires. Se cree que Ernestina iba en camino a la función de este viernes cuando ocurrió el incidente, según Clarín.

Por otro lado, en su faceta de empresaria era propietaria del restaurante y bar Milión, ubicado en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Hace algunas horas, la última publicación de la conductora fue en conjunto con este negocio.

La hermana mayor de Ernestina, Federica, también es conductora de televisión y está al frente de la emisión de debate político Once Once. La producción anunció que este viernes se suspendería el programa en solidaridad de Federica Pais y su familia.

"Solo hacer cada día un puñado de cosas que me hagan bien, y si puedo hacer bien a alguien más, mejor aun", escribió Ernestina Pais en una de las publicaciones que tenía ancladas en su perfil de Instagram.

