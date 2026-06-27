Renovar una sala no siempre implica comprar muebles nuevos o hacer una remodelación completa. Los cambios sencillos, como reorganizar el mobiliario, actualizar los textiles o mejorar la iluminación, pueden modificar por completo la percepción de un ambiente. Es por ello que traemos para ti estas 7 ideas para remodelar este espacio sin gastar mucho dinero. Conoce las 4 alternativas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer la habitación más grande.

Una correcta distribución del espacio mejora tanto la funcionalidad como la comodidad del hogar. Mientras que los pequeños cambios en la decoración suelen incrementar el atractivo visual de una casa sin requerir de mucho dinero. Estas son las 4 opciones que están reemplazando las mesas de centro tradicionales en la sala.

Las 7 ideas para remodelar la sala

1. Cambiar la distribución del mobiliario: La distribución adecuada mejora la circulación y permite aprovechar mejor la luz natural, lo que genera una sensación de amplitud en habitaciones pequeñas.

7 ideas para remodelar tu sala sin gastar mucho dinero|IA

2. Incorporar cojines nuevos o cambiar fundas: Sustituir textiles representa una de las formas más económicas de actualizar un espacio. Además, utilizar colores neutros como base y añadir uno o dos tonos de contraste mediante cojines.

3. Poner alfombra: Una alfombra bien proporcionada ayuda a delimitar visualmente la zona de convivencia y aporta mayor sensación de orden.

4. Sustituir iluminación: Cambiar los focos antiguos por iluminación LED de temperatura cálida también disminuye el consumo eléctrico y genera un ambiente más acogedor.

5. Poner plantas: La incorporación de especies como potos, sansevierias o ficus aporta color y textura sin necesidad de realizar una gran remodelación.

6. Decorar las paredes: Aprovecha las paredes para instalar fotografías, ilustraciones o pequeños objetos decorativos. Otra de las opciones es poner repisas para libros, plantas o recuerdos personales.

7. Renovar accesorios decorativos: Cambiar cortinas, jarrones, velas, bandejas o marcos para fotografías puede ofrecer una imagen completamente distinta, sin gastar mucho, como sí lo sería en una remodelación.