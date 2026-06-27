MasterChef 24/7: Ver EN VIVO y ONLINE la transmisión de Viernes de SALVACIÓN de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado en línea, gratis y por internet hoy 26 de junio

El Viernes de Salvación llega con retos clave para los cocineros que aún buscan asegurar su permanencia en la competencia. Sigue la transmisión EN VIVO y ONLINE de MasterChef 24/7 a través de TV Azteca y no te pierdas el minuto a minuto, los mejores momentos, las críticas de los chefs y el resultado de quiénes conseguirán subir al balcón para alejarse del riesgo de eliminación.

Mira MasterChef 24/7 en vivo aquí: MasterChef 24/7: EN VIVO