Así podrás decorar unas galletas con la temática de Mario Bros

Las galletas son una de las preparaciones gastronómicas más importantes de todas y que tiene su origen desde hace muchos años atrás, y que cuentan con la particularidad de ser de grandes tamaños, se pueden elaborar dulces, saladas, rellenas y que les encantará a los más pequeños y los más grandes. Si quieres sorprender a los niños con unas cookies diferentes, te vamos a compartir la receta para que hagas una receta de galletas de Mario Bros personalizadas y que serán idealespara cualquier fiesta o incluso una pijamada.

Tal como hacíamos mención, a diferencia de los pasteles o de otras recetas pasteleras, las galletas son muy sencillas de hacer, teniendo en cuenta que no será necesario ser un especialista en la cocina para elaborar algo rico; y es que siguiendo bien los pasos, obtendremos cookies deliciosas. Además, nos encontramos con la opción de dulces, saladas, rellenas o personalizadas y que incluso puede convertirse en un gran plan familiar.

Uno de los personajes devideojuegos más emblemáticos de todos es Mario Bros, que incluso ha trascendido las fronteras, llegando incluso a la pantalla grande y además se ha convertido en tema de decoración, incluso en el mundo de la repostería. Por eso, te vamos a compartir la receta de cómo hacer unas ricas galletas de Mario Bros en familia y que serán ideales para cualquier fiesta infantil, pero también para una reunión entre amigos.

Ingredientes para las galletas de Mario Bros

Para las galletas:



250 gr de harina de trigo

125 gr de mantequilla a temperatura ambiente

100 gr de azúcar glass

1 cda de esencia de vainilla

1 huevo

1 pizca de sal

Para el glaseado:



250 gr de azúcar glaseado

1 clara de huevo pasteurizado o 2 cdas de merengue en polvo

2 a 3 cdas de agua

Colorantes en gel en rojo, verde, azul, negro, beige, café y blanco

Cómo hacer unas galletas de Mario Bros