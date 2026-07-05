Así podrás decorar unas galletas con la temática de Mario Bros
No es necesario ser un experto en repostería, ya que siguiendo estos pasos, lograrás un buen resultado.
Las galletas son una de las preparaciones gastronómicas más importantes de todas y que tiene su origen desde hace muchos años atrás, y que cuentan con la particularidad de ser de grandes tamaños, se pueden elaborar dulces, saladas, rellenas y que les encantará a los más pequeños y los más grandes. Si quieres sorprender a los niños con unas cookies diferentes, te vamos a compartir la receta para que hagas una receta de galletas de Mario Bros personalizadas y que serán idealespara cualquier fiesta o incluso una pijamada.
Tal como hacíamos mención, a diferencia de los pasteles o de otras recetas pasteleras, las galletas son muy sencillas de hacer, teniendo en cuenta que no será necesario ser un especialista en la cocina para elaborar algo rico; y es que siguiendo bien los pasos, obtendremos cookies deliciosas. Además, nos encontramos con la opción de dulces, saladas, rellenas o personalizadas y que incluso puede convertirse en un gran plan familiar.
Uno de los personajes devideojuegos más emblemáticos de todos es Mario Bros, que incluso ha trascendido las fronteras, llegando incluso a la pantalla grande y además se ha convertido en tema de decoración, incluso en el mundo de la repostería. Por eso, te vamos a compartir la receta de cómo hacer unas ricas galletas de Mario Bros en familia y que serán ideales para cualquier fiesta infantil, pero también para una reunión entre amigos.
Ingredientes para las galletas de Mario Bros
Para las galletas:
- 250 gr de harina de trigo
- 125 gr de mantequilla a temperatura ambiente
- 100 gr de azúcar glass
- 1 cda de esencia de vainilla
- 1 huevo
- 1 pizca de sal
Para el glaseado:
- 250 gr de azúcar glaseado
- 1 clara de huevo pasteurizado o 2 cdas de merengue en polvo
- 2 a 3 cdas de agua
- Colorantes en gel en rojo, verde, azul, negro, beige, café y blanco
Cómo hacer unas galletas de Mario Bros
- Batir la mantequilla con el azúcar glass hasta obtener una mezcla cremosa para luego agregar el huevo y la vainilla e incorporar de a poco la harina junto a la sal hasta formar una masa homogénea
- Envolver la masa en plástico adherente y refrigerar por 1 hora
- Extender la masa sobre enharinada hasta alcanzar un grosor aproximado de medio centímetro y formar el rostro de Mario con ayuda de un cortador redondo
- Colocar las galletas en una bandeja y hornear a 180°C durante 10 a 12 minutos o hasta que los bordes estén dorados y dejarlas enfriar
- Mezclar la clara de huevo con el azúcar glass y agregar agua de a poco hasta obtener una consistencia firme, pero fácil de manejar y dividir la mezcla y colorear cada porción
- Delinear el contorno del rostro con glasseado negro y rellenar la piel con color beige, el gorro con rojo, el cabello y bigote con café o negro; los ojos con blanco y negro y añadir detalles del personaje