Manualidades Mario Bros: 5 ideas creativas para hacer muñecos al crochet

Mario Bros es uno de los personajes ficticios de Nintendo que tiene su propio videojuego. La popularidad de este personaje ha atravesado las barreras del tiempo por lo que podemos verlo en diferentes elementos.

En esta oportunidad te traemos increíbles ideas para poder hacer muñecos al crochet de Mario Bros que son ideales para cualquier fanático. Estas son 5 propuestas que no puedes dejar pasar.

¿Cuáles son las ideas para hacer a Mario Bros al crochet?

Aquí te dejamos las mejores ideas de Muñecos Mario Bros al Crochet:

Mario clásico

Para este clásico personaje debes hacer su gorra roja, bigote y overol azul. Puedes añadir botones amarillos tejidos para más detalle.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Luigi

Para ello debes hacer un personaje similar a Mario pero con gorra verde y un aire más alto y delgado. Perfecto para hacerlos en pareja.

Yoshi

Otra de las ideas es hacer un muñeco más redondeado y colorido, con su característico verde y la silla roja en la espalda.

Princesa Peach

En este caso tienes que disponer vestido rosa con corona dorada. Puedes bordar pequeños detalles en el vestido para darle elegancia.

Bowser

Este es un reto para hacer ya que debes hacer un cuerpo robusto, caparazón con picos y cabello naranja. Ideal para quienes buscan un proyecto más complejo.

Otra opción es hacer estos muñecos en versión chibi (pequeños y tiernos) o tamaño mediano para coleccionar. Además, puedes personalizarlos con accesorios como estrellas, honguitos o monedas al crochet.

Para que tengas en cuenta este es un patrón genérico para muñecos:

Cabeza:

Teje un círculo mágico con 6 puntos bajos.

Aumenta en cada vuelta hasta llegar a 36 puntos.

Teje recto unas 8–10 vueltas para dar altura.

Disminuye progresivamente hasta cerrar.

Cuerpo:

Círculo mágico con 6 puntos bajos.

Aumenta hasta 30 puntos.

Teje recto unas 12–15 vueltas.

Puedes hacerlo más largo o corto según el personaje.

Brazos:

Círculo mágico con 6 puntos.

Aumenta a 12 puntos.

Teje recto unas 8–10 vueltas.

Rellena y cose a los lados del cuerpo.

Piernas: