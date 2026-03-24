Este es el batido que te ayudará a ganar músculo en días, según expertos

Uno de los objetivos que distintas personas tienen para abril del 2026 es reducir esos kilos que aumentaron de más en su cuerpo a lo largo del primer trimestre del año. Ante esta situación, existe un batido que, además de ser delicioso, te ayudará a ganar mucho músculo en cuestión de días, de acuerdo con lo dicho por expertos.

Como sabes, en el proceso de bajar de peso existen muchas personas que, una vez obtenido este resultado, comienzan a ganar masa muscular a través de una dieta alimenticia y una buena rutina de ejercicio. Dicho lo anterior, debes saber que existe un batido que, entre otras cosas, te ayuda a ganar músculo en muchas partes de tu cuerpo.

¿Cuál es el batido que te ayuda a ganar músculo?

Los kilos de más después de la temporada navideña se han vuelto una costumbre en muchas personas, por lo que los batidos se han consagrado como la oportunidad de decirle adiós a esta grasa gracias a que son bebidas tanto nutritivas como saludables que cuentan con numerosos beneficios para el cuerpo y el organismo.

Te puede interesar: ¿Cuál es la forma correcta de tomar batidos de proteína?

Bajo este contexto, uno de los batidos que ha ganado mucha fuerza en los últimos meses es el de avena con plátano, pues de acuerdo con el influencer fitness Samuel Bean, este licuado no solo es exquisito y delicioso per sé, sino que también tiene la capacidad de ayudar a que el cuerpo gane masa muscular de manera saludable.

Lo único a tener en cuenta es tener un banano en rodajas, 40 gramos de crema de cacahuate, 300 ml de leche y dos cucharadas de avena. Una vez con estos ingredientes, deberás mezclar durante 30 segundos y servir antes de asistir al gimnasio, hecho que ayudará a que tus músculos crezcan con ayuda del ejercicio.

¿Qué otro licuado ayuda a generar masa muscular?

De acuerdo con Mayo Clinic, el poder de las manzanas está en ser una gran fuente de fibra, misma que es importante para el sistema digestivo y regular los niveles de colesterol en el cuerpo. Ante ello, un licuado que incluya esta fruta con un poco de avena ayudará a generar más nutrientes en tu organismo en cuestión de días.