Esta es la clave para elegir una sandía en el verano y que esté deliciosa, según expertos

Ante la llegada del verano, es muy común que las personas opten por frutas que son típicas de la estación y que las incluyen en la alimentación diaria. Una de ellas es la sandía, que es una de las más consumidas durante estos meses, que es conocida por su gran cantidad de beneficios y que se recomienda incorporar a la dieta. Sin embargo, más difícil sucede con elegir esta fruta y es que a veces suele venir en mal estado, por lo que los expertos compartieron el truco para escoger mejor esta fruta.

La sandía es una fruta originaria de África, pero que ha comenzado a expandirse y cultivarse por todo el mundo; por lo que es muy común verla en diversos países. Por lo general, el aumento de esta fruta aumenta durante el verano y se destaca por su enorme tamaño, en relación a otras frutas. El consumo aumenta durante estos meses y se la conoce por su gran cantidad de propiedades.

Beneficios de la sandía

Cuando hablamos de los beneficios de la sandías, hay que mencionar que es una de las frutas más ricas en nutrientes y baja en calorías, destacándose por el alto contenido de agua; y que es clave para una hidratación profunda, favorece la salud cardiovascular al reducir la presión arterial y contribuye a la recuperación muscular luego de haber hecho actividad física. Pero, además, puede combatir el cáncer gracias a tener un antioxidante vinculado tanto a la prevención como al tratamiento de cáncer de próstata.

Cómo elegir una buena sandía

Por otro lado, para poder aprovechar al máximo de estos beneficios, la clave está en elegir una buena sandía para este verano, y en relación a esto, un grupo de expertos compartieron un sencillo método que te permitirá disfrutar de esta rica fruta. El primer truco consiste en saber diferenciar la parte de arriba con la de abajo; ya que en la de arriba suelen quedar restos del rabillo de la fruta, mientras que abajo contiene un círculo y hay que encontrar el más pequeño.

A su vez, los especialistas aconsejaron que hay que fijarse atentamente en las grandes manchas amarillas y que son una señal que la sandía ha reposado un largo tiempo en el suelo, lo que es algo positivo. Además, si tiene manchas marrones, es indicio que ha sido polinizada por las abejas debido al sabor dulce. También podrás golpear con los nudillos esta fruta y si el sonido es fuerte y hueco, es porque es jugosa.