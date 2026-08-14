MasterChef 24/7: el tip infalible en la repostería para que las recetas queden deliciosas

Los cocineros de MasterChef 24/7 que quieran seguir avanzando en la competencia, saben la importancia de lucirse también en la repostería, en especial ahora que los retos están poniendo a prueba sus habilidades con las recetas dulces. Y para hacerles este proceso un poco más sencillo, la Chef Lili Cuéllar y otros expertos resposteros que han estado como invitados, se encargaron de compartir cuál es el truco para tener postres de excelencia.

La respuesta es mucho más sencilla de lo que podría esperarse, pues consiste simplemente en respetar las medidas y tiempos indicados en cada receta, ya que esto influye de forma directa en los procesos de horneado y sabor. Es decir, si se agregan las cantidades establecidas para las porciones, es casi una garantía de que el resultado será el mejor y los procesos no se verán interrumpidos por fallas.

La precisión en la repostería es indispensable para tener buenos resultados|Canva

Las 3 medidas en la repostería que todos deben conocer para hacer recetas al estilo MasterChef 24/7

Para ser un buen cocinero no basta simplemente con tener buen sazón, sino que hay que contar con una buena técnica y con procesos impecables, en especial cuando se trata de la repostería. Esto porque si bien en los platillos salados también importan las cantidades, cuando son platillos dulces este aspecto es prácticamente un requisito para obtener las texturas y sabores adecuados para cada preparación.

Hay 3 medidas en la repostería que todos deberían conocer|Canva

Tal como hemos visto en las clases de MasterChef 24/7 y como los "Maestros del fuego" han enseñado, es importante conocer cada medida y las más populares, son:

