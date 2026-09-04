Cómo hacer un batido de fresa sin lactosa para que los chicos lleven a la escuela

El verano está en las últimas semanas y muchos niños ya han comenzado las clases, por lo que muchos padres les preparan sus loncheras y viandas para que puedan almorzar o se puedan llevar al colegio. Ante las altas temperaturas, la mejor opción para poder hacerle frente al calor hasta la llegada del verano, es la elaboración de batidos y en este caso, te compartiremos cómo preparar uno de fresa sin lactosa, saludable y que puedan llevar a clases y que serán fáciles de hacer.

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Las vacaciones de verano llegaron a su fin, pero los niños ya han retornado a clases, teniendo en cuenta que el pasado 31 de agosto, todos los niveles educativos tuvieron su primer día de clases, de acuerdo al calendario escolar. Por eso, es que hay padres que están mandando a sus hijos con comida que sea fresca, como así también bebidas refrescantes y para que puedan hacerle frente al calor.

Los batidos tienen una gran cantidad de beneficios, donde debemos mencionar que aportan una gran cantidad de vitaminas, minerales, y fibra de forma rápida y fácil, se elaboran en base de frutas o de verduras, tienen un efecto saciante y se podrán llevar a cualquier lugar. En este caso, podrás elaborar un rico batido de fres sin lactosa para que los niños lleven a clases y son totalmente saludables. Para aquellos que no saben, la lactosa es el azúcar de la leche y que solamente se encuentra en la leche de los mamíferos y que hay quienes son intolerantes a esto.

Ingredientes para el batido de fresa

1 vaso de bebida de avena

Media manzana que aportará una textura cremosa

4 fresas ricas en agua

3 cucharadas de avena

Cómo hacer el batido de fresas sin lactosa