Solo 3 ingredientes: así se prepara el batido de cereza más delicioso del verano
Se caracteriza por ser muy saludable, fresco y que podrás consumir en cualquier momento.
Durante el verano, solemos buscar comidas y bebidas que sean refrescantes para poder hacerle frente a las altas temperaturas y el calor; por lo que es clave saber elegir que vamos a consumir. Una de las principales opciones son los batidos, que se caracterizan por ser frescos, saludables y porque se pueden consumir en cualquier momento del día y en este caso, te compartiremos los tres ingredientes para hacer un rico batido de cereza que les encantará a todos.
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Los batidos son bebidas elaboradas a base de leche o de helado que puede llevar frutas, chocolate o turrón, y que los de frutas se pueden elaborar de diversas maneras. Por lo general, se consumen preferentemente durante los días de verano porque son más refrescantes, deliciosos, naturales y no poseen conservantes artificiales, lo que lo hacen ideales para poder ingerir. Además, estas preparaciones contienen una gran cantidad de beneficios hay que decir que ayudan a mantener un cuerpo hidratado y mejoran la digestión.
En esta ocasión, te vamos a compartir la receta de cómo hacer un rico batido de cereza, una de las frutas de estación más consumidas de todas y que se puede consumir de diversas maneras y que entre los beneficios que nos encontramos que aportan vitaminas A, K, C y antioxidantes naturales, que calmarán la inflamación. Por eso, te compartimos cómo hacer un rico batido de cereza para tomar en los días de verano y te tomará solamente cinco minutos.
Ingredientes para el batido de cereza
- 140 gramos de cereza
- 120 ml de leche
- 1 plátano
Cómo preparar el batido de cereza
- Colocar las cerezas sin hueso en el vaso de la licuadora o batidora
- Incorporar el plátano troceado sobre las cerezas y agregar la leche hasta cubrir parcialmente los ingredientes
- Batir unos minutos hasta tener una textura suave y homogénea
- Servir en un vaso y refrigerar para consumir el batido fresco