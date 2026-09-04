Uñas color castaña: la tendencia en manicura que estiliza las manos

El otoño trae consigo una paleta de colores cálidos y reconfortantes, donde las uñas castañas se imponen como tendencia de manicura de la temporada. Este tono avellana y profundo se ha consolidado como un nuevo neutro, ideal para quienes buscan un estilo elegante que combine con cualquier look.

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Más allá de su estética atemporal, la manicura castaña destaca por su increíble versatilidad para estilizar visualmente las manos y aportar un toque de calidez. Desde acabados brillantes con efecto gel hasta delicados diseños, esta tonalidad promete destronar a los clásicos borgoñas y negros de los salones de belleza.

¿Cómo lucir las uñas castañas este otoño?

A continuación, te presentamos cinco ideas para lucir tus uñas castaña este otoño con mucho estilo y creatividad. Estos estilos aporta elegancia y estilizan tus manos.

Uñas clásicas monocolor

La opción más sencilla y sofisticada consiste en pintar la uña completa con un tono marrón castaña intenso. En uñas cuadradas o de largo medio, este acabado liso aporta máxima elegancia y estiliza la mano al instante.

Estampado sencillo

Los lunares tradicionales evolucionan hacia un sutil efecto cocodrilo. La clave está en combinar dos tonos de marrón, uno cálido y otro más oscuro, para lograr un contraste otoñal moderno pero sutil.

Base francesa

Partiendo de una base francesa, este diseño fusiona el efecto carey con el estilo aura en tonalidades castañas. Es la alternativa ideal si buscas una manicura original con toques de luz en el centro.

Estrellas minimalistas

Sobre una base limpia en tono nude o blanco roto, se trazan pequeñas estrellas en color castaño. Este arte aporta un aire fresco y romántico sin perder la discreción.

Combinadas con verde

Para un bloque de color innovador, se alterna el marrón castaña con pinceladas de verde suave. La mezcla de ambos tonos crea una armonía natural muy favorecedora.

¿Cómo cuidar las uñas?

Mantener tus uñas sanas requiere constancia. Hidrata tus cutículas diariamente con aceites naturales y aplica crema de manos. Evita morderlas o usarlas como herramientas. Al limarlas, hazlo siempre en una sola dirección. Por último, aplica una base protectora antes del esmalte y utiliza guantes al limpiar para protegerlas de químicos.