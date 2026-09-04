La serie animada Bluey ha conquistado a niños y niñas por lo que hoy te presentamos las mejores ideas para decorar tus lápices y colores con este divertido personaje y su hermana Bingo.

Decorar y marcar las cajas de colores, lápices y bolígrafos es una excelente forma de evitar que se pierdan en el salón de clases, además de incentivar la creatividad y el sentido de pertenencia de tus hijos.

Con materiales económicos y un poco de imaginación, puedes transformar útiles escolares convencionales en piezas únicas y llenas de diversión.

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5 ideas para decorar tus colores de Bluey

Stikcers caseros y etiquetas

Utiliza plantillas digitales de alta resolución con las siluetas de Bluey, Bingo, Bandit o Chilli, agrega el nombre y grado escolar e imprímelas en papel fotográfico adhesivo para cortar los bordes y enrollarlas alrededor del extremo superior de cada lápiz de color.

Toppers tridimensionales de foami

Dibuja o calca las cabezas de los personajes sobre foami de colores, recorta y ensambla los detalles de las orejas y el hocico pegándolos con silicón líquido, agregalo en la parte superior del lápiz de color como topper.

Toppers de Bluey para tus lápices y colores|Pinterest

Decoración con nubes y fotos familiares

Recorta pequeñas siluetas de nubes en cartulina celeste o blanca, al centro añade una impresión pequeña de la familia Heeler junta y fíjalos en el extremo del lápiz o plima utilizando cinta transparente.

Forrado con washi tape

Compra cintas en la paleta de colores del programa, azul marino, celeste, naranja brillante y crema, envuelve el cuerpo de cada lápiz siguiendo un patrón de espiral.

Stickers de Bluey para recortar y pegar en tus colores|Pinterest

Capuchones temáticos

Recorta segmentos pequeños de pajillas gruesas o minitubos de plástico rígido y pintalos con marcadores acrílicos o de gel con las manchas características de los perritos y úsalos en las puntas de tus colores para cuidarlos de las roturas.

Otras ideas de decoraciones escolares de Bluey

La estética lúdica y colorida de Bluey se puede trasladar prácticamente a todo el paquete de materiales básicos para la escuela, como cuadernos y libretas que se pueden diseñar con portadas completas o con solo etiquetas que indiquen cada materia.

También puedes agregar la imagen de esta perrita en carpetas y portafolios de evidencias, en estuches y lapiceras, en separadores de lubros y marcadores de páginas y hasta en loncheras y termos de agua.

