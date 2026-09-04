5 ideas para decorar tus colores de Bluey
Haz que el regreso a clases sea mágico con las 5 mejores ideas para decorar tus lápices y colores de Bluey. Trucos fáciles, materiales económicos y plantillas caseras
La serie animada Bluey ha conquistado a niños y niñas por lo que hoy te presentamos las mejores ideas para decorar tus lápices y colores con este divertido personaje y su hermana Bingo.
Decorar y marcar las cajas de colores, lápices y bolígrafos es una excelente forma de evitar que se pierdan en el salón de clases, además de incentivar la creatividad y el sentido de pertenencia de tus hijos.
Con materiales económicos y un poco de imaginación, puedes transformar útiles escolares convencionales en piezas únicas y llenas de diversión.
“Te pido disculpas de corazón": Luis le dice a Ross que no quiso ofenderla en la Experiencia 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada (VIDEO)
5 ideas para decorar tus colores de Bluey
- Stikcers caseros y etiquetas
Utiliza plantillas digitales de alta resolución con las siluetas de Bluey, Bingo, Bandit o Chilli, agrega el nombre y grado escolar e imprímelas en papel fotográfico adhesivo para cortar los bordes y enrollarlas alrededor del extremo superior de cada lápiz de color.
- Toppers tridimensionales de foami
Dibuja o calca las cabezas de los personajes sobre foami de colores, recorta y ensambla los detalles de las orejas y el hocico pegándolos con silicón líquido, agregalo en la parte superior del lápiz de color como topper.
- Decoración con nubes y fotos familiares
Recorta pequeñas siluetas de nubes en cartulina celeste o blanca, al centro añade una impresión pequeña de la familia Heeler junta y fíjalos en el extremo del lápiz o plima utilizando cinta transparente.
- Forrado con washi tape
Compra cintas en la paleta de colores del programa, azul marino, celeste, naranja brillante y crema, envuelve el cuerpo de cada lápiz siguiendo un patrón de espiral.
- Capuchones temáticos
Recorta segmentos pequeños de pajillas gruesas o minitubos de plástico rígido y pintalos con marcadores acrílicos o de gel con las manchas características de los perritos y úsalos en las puntas de tus colores para cuidarlos de las roturas.
Otras ideas de decoraciones escolares de Bluey
La estética lúdica y colorida de Bluey se puede trasladar prácticamente a todo el paquete de materiales básicos para la escuela, como cuadernos y libretas que se pueden diseñar con portadas completas o con solo etiquetas que indiquen cada materia.
También puedes agregar la imagen de esta perrita en carpetas y portafolios de evidencias, en estuches y lapiceras, en separadores de lubros y marcadores de páginas y hasta en loncheras y termos de agua.