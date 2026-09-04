3 diseños de piñatas caseras de Blippy Escavadora; ideal para los cumpleaños de los niños

La piñata se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los elementos decorativos más importantes de todos, y que sin dudas, no puede faltar en ningún cumpleaños infantil, ya que aportará personalidad, belleza y es el momento más esperado por los niños que buscan romper este objeto para que caigan todo tipo de sorpresas. Nos podemos encontrar con diversos diseños y tamaños y que dependerá de la elección de cada uno y en esta ocasión, te dejaremos tres ideas de piñatas de Bippy La Excavadora.

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Por otro lado, debemos decir que la piñata es un recipiente hueco decorado con colores vivos que se cuelga de lo alto para romperlo y liberar premios en su interior y que tradicionalmente se elabora de una olla de barro, pero en la actualidad se emplean los cartones para su fabricación. La forma tradicional de este objeto es una estrella de siete picos y que tiene un vínculo con la historia, pero existen varias figuras que se han popularizado.

Para poder hacer una piñata personalizada, no es necesario ser un especialista en manualidades ni mucho menos tener que gastar dinero en este elemento, ya que con pocos materiales y con creatividad, vamos a lograr algo increíble. La elección de este objeto decorativo dependerá de cada niño y es que según la temática de cumpleaños elegida, es el tipo de piñata que elegirá.

Quién es Blippi Excavadora

Una de las temáticas más elegidas por los niños en el último tiempo es Blippi La Excavadora y se trata de unode los vehículos de construcción más famosos y queridos por los niños y que es conocida por su pegajosa melodía ‘La canción de la Excavadora’. Por eso, es que se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños, y te dejaremos tres diseños de piñatas inspiradas en este personaje.

3 diseños de piñatas de Blippi Excavadora

Piñata dela excavadora Blippi

Piñata en forma de número con la imagen de Blippi

Piñata de Blippi con un número y el nombre