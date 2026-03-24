Conoce los 5 alimentos que pintan tus dientes de amarillo y no lo sabías

Cuando se percibe que una persona tiene los dientes en color amarillo, lo primero que se piensa es que no tiene una buena salud bucal. Es decir, se traduce a que es una persona sucia o que tiene algunos malos hábitos o hasta vicios como el cigarro. Sin embargo, en ocasiones no es culpa total de cosas “malas”. Estos son los 5 alimentos que pueden poner tu dentadura amarillenta y se te explica por qué sucede así.

Ventaneando | Programa completo 23 de marzo de 2026

¿Por qué la comida pone amarillos los dientes?

Todo esto recae en el esmalte dental, el cual es una superficie porosa que absorbe pigmentos de los alimentos que se consumen. Y allí es donde algunas comidas provocan coloración amarilla, gracias a su acidez y coloración intensa. Esto provoca una mayor capacidad para fijarse en los dientes.

En ese sentido, con regularidad se pegan productos como cromógenos, que son sustancias que se adhieren al esmalte potenciados en ocasiones por los ácidos que debilitan la capa protectora del diente. Es decir, la dentadura termina propensa a adquirir el colo amarillo ya mencionado. Por ello, se recuerda que no se trata siempre de mala salud o malos hábitos en sí, si no del consumo de alimentos que con un esmalte desgastado, dejan un tema estético no tan favorable para la sonrisa de las personas.

¿Cuáles son los alimentos que amarillentan los dientes?

Dicho lo anterior, estos son los alimentos que generalmente son los culpables del color amarillo de los dientes. Por eso se anima a cambiar los hábitos con ellos o en algunos casos dejar de consumirlos.

Refrescos y Bebidas Energéticas - Dado que tiene alta acidez, erosiona el esmalte y deja expuesto el diente ante las manchas de los alimentos consumidos posteriormente.

Frutos Rojos - Estos son alimentos naturales, sin embargo tienen un tinte muy concentrado. Por eso se recomienda que si consumes cerezas, arándanos o moras… lo hagas con licuados o popotes.

Café y Té Negro - Si consumes frecuentemente estas bebidas, enjuaga tu boca con agua cuando termines de beberlos. Esto porque son los principales responsables de amarillentar los dientes por contener taninos.