3 ideas de pasteles de Paw Patrol: sencillos de hacer para fiestas infantiles

En todos los cumpleaños lo que no puede faltar son los pasteles; ye s que nos encontramos con una gran variedad de opciones y de decoraciones que dependerán de acuerdo al cumpleañero. En las fiestas infantiles, hay temáticas que irán cambiando según lo que le guste a cada niño y una de las últimas tendencias es la de Paw Patrol, esta serie animada que se ha vuelto furor. Por eso, te vamos a dejar algunas ideas para que tengas en cuenta y los ingredientes y el paso a paso.

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No hay dudas que ‘Paw Patrol’ se ha convertido en una de las series más vistas por los más chicos, y es que estos personajes caninos destinados a resolver problemas, han logrado trascender la pantalla y llegar a varios rubros, como el caso de la pastelería. Y es cada vez son más los que solicitan pasteles de estos personajes para sus fiestas de cumpleaños.

Si no sabes cómo hacer el próximo pastel de cumpleaños para tu hijo sobre la temática de Paw Patrol, te vamos a compartir una serie de ideas para que tengas en cuenta, no te llevará demasiado tiempo y en este caso, podrás hacerlos sin la necesidad de gastar mucho dinero. Te compartiremos los ingredientes como así también el paso a paso.

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Ingredientes para el pastel de Paw Patrol

1 bizcochuelo de chocolate

1 bizcochuelo de vainilla

Fondant, colorante

1 pote 500 gr de dulce de cajeta

Cómo hacer el pastel de Paw Patrol

Cortar el bizcochuelo de chocolate en dos partes y luego agregar una buena capa de dulce de cajeta y cerrar; para luego rellenar con el otro bizcochuelo que será a elección de cada uno Emparejar los bordes y agregar la cajeta para pegar el fondant Agarrar el fondant y poner el colorante que quieras, estirar en la mesa con maicena y forrar Cortar las formas que quieras de los personajes y pegar con la cajeta Decorar con la imagen que más quieras

Ideas para un pastel de Paw Patrol