Filtran traje que usará Tom Holland en Spiderman: No Way Home.

Spiderman: No Way Home es una de las películas más esperadas de este año, pues Tom Holland regresa a la pantalla grande para interpretar al superhéroe más querido de los admiradores.

Nos referimos al personaje creado por Stan Lee y que se ha vuelto una sensación a través de los años. Y, aunque no hay tráiler oficial, los fanáticos continúan atentos a los recientes detalles de la cinta.

Y es que ya se filtró por accidente el traje de Spiderman en esta nueva película dirigida por Jon Watts. Todo fue por medio de los sets de Lego que están próximos a lanzarse al mercado.

En las cajas se pueden ver a los personajes de Spiderman: No Way Home, incluyendo a Tom Holland como el famoso Hombre Araña.

El traje integrado del superhéroe llamó la atención de los fanáticos, pues se le vio con algunos sellos místicos en el pecho. Además, en su mano cuenta con efectos dorados y azules que marcan una nueva era.

Además, las recientes figuras de Funko también confirmaron las caracteristicas del traje de Tom Holland.

Marvel Studios no ha dado detalles de la película, pero se rumora que podría lanzar al tráiler muy pronto a propósito del traje filtrado. Por lo pronto, la fecha de estreno de Spiderman: No Way Home está programada para el próximo 17 de diciembre de 2021.

No es la primera vez que se filtran detalles de una película de Marvel

Fue en el 2017, cuando Tom Holland cometió una gran equivocación que se volvió viral entre millones de internautas.

El actor británico realizó un unboxing en vivo para millones de fanáticos, pero mostró por accidente el póster confidencial de la cinta Avengers: Infinity War.

La reacción de Holland, al darse cuenta de su error, se volvió tendencia entre millones de usuarios de las redes sociales.

El histrión, de 25 años, intentó quitar el póster nunca antes visto de las cámaras, pero fue demasiado tarde. Los internautas replicaron el video una y otra vez, pues fueron testigos del primer avance de la querida película de acción.

