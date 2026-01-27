Este es realmente el pan que más engorda en México y que más te hace crecer la panza

Si eres de los que acompaña su café o té de la mañana con una dona, es posible que sin notarlo estés favoreciendo el aumento de la pancita. Y es que, según expertos, este es uno de los panes que más engordan en México , sobre todo cuando se consume en exceso.

La dona está hecha de pan blanco frito, elaborado con harina de trigo refinada, y suele llevar una capa de azúcar, chocolate o algún glaseado con alto contenido de azúcares. Todo esto aporta al cuerpo alrededor de 450 kilocalorías por pieza.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las donas hechas en casa podrían ser ligeramente más saludables. Sin embargo, Healthline advierte que el consumo excesivo de calorías puede provocar aumento de peso y elevar el riesgo de enfermedades crónicas.

Checa con tu nutriólogo sobre si puedes comer o no donas de chocolate.|(ESPECIAL/CANVA)

Aun así, la nutrióloga Dania Karenina señaló a El Financiero que comer una dona de vez en cuando, solo por antojo, no representa un problema grave. Eso sí, lo ideal es consultar con tu nutriólogo para saber qué tipo de consumo es el más adecuado para ti .

Entonces, ¿cuál es el pan más saludable de México?

La realidad es que no existe un pan dulce que pueda considerarse realmente saludable. Estos postres suelen tener altos niveles de grasas y carbohidratos, además de poca fibra. Desde las orejas de hojaldre hasta el pan de muerto o las conchas de chocolate, todos concentran grandes cantidades de azúcares y grasas. Pero si tuvieras que elegir uno, que sea el cocol.

¿Qué engorda más del pan: la corteza o la miga?

Otra duda frecuente es saber qué parte del pan engorda más, especialmente en el caso del bolillo. La verdad es que ambas tienen una cantidad calórica muy similar, aunque la corteza gana por un margen mínimo, ya que al estar tostada pierde humedad y concentra un poco más las calorías, según Directo al Paladar.

Cómo reducir la pancita y lograr un abdomen plano

Si quieres combatir las llantitas y la panza, puedes apoyarte en rutinas de ejercicio enfocadas en el abdomen . Hace unos días te compartimos cuatro que recomiendan los expertos y que sí funcionan:

La plancha es uno de los mejores ejercicios para tonificar el abdomen.|(ESPECIAL/CANVA)

Abdominales con crunch,

Plancha abdominal,

Elevaciones de piernas

Bicicleta abdominal.

Además, practicar deportes como boxeo, remo, natación o correr también ayuda a fortalecer el abdomen y a mejorar tu condición física en general.