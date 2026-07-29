5 ideas para hacer paletas de hielo de KPop Demon Hunters; son creativas y deliciosas

En el verano, las paletas de hielo son el mejor postre, ya que puedes hacerlas fácilmente y refrescarte ante las altas temperaturas. Si en casa tienes a tus hijos disfrutando de sus vacaciones, es un gran momento para preparar los bocadillos congelados de las KPop Demon Hunters.

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Si quieres hacerlas en casa, te detallaremos 5 ideas creativas y deliciosas, alternativas que no te tomarán mucho tiempo. Toma nota de las recomendaciones que te haremos para las preparaciones.

¿Cómo hacer paletas de las KPop Demon Hunters?

Al día de hoy, las KPop Demon Hunters siguen siendo muy populares entre los jóvenes. Si tus hijos o sobrinos no soportan el intenso calor, no te preocupes, te detallaremos 5 ideas creativas y deliciosas para hacer paletas de hielo de esos personajes, una gran opción para refrescarse. Considera las siguientes opciones:



Con cobertura: Una vez que tengas tu paleta congelada con una base de leche, sumerge la preparación en chocolate blanco derretido; nuevamente metemos al congelador hasta endurecerse. Finalmente, decoramos con estrellas de colores y varias líneas. Dos colores: En el molde que vayas a usar, primero agrega una base de leche azucarada y congelamos. Al solidificarse, termina de rellenar el molde con otra preparación dulce; puedes pintarlo de morado o rosa para hacer alusión a los personajes. Moldes especiales: Si quieres hacer algo más creativo y retador, puedes hacer tu preparación de la paleta y meterla en moldes con la forma de los personajes. De colores similares: Si no deseas batallar mucho en su elaboración, puedes optar por alternativas más sencillas; solamente haz una mezcla de fresa, algodón de azúcar morada y azul. Cobertura en color pastel: Aplica la primera opción que te compartimos, pero la cobertura, píntala con pintura comestible en rosa y azul claro; igualmente te ayudará a recordar a las famosas cantantes de la película.

¿Cómo puedo hacer paletas de hielo en casa?

La receta para hacer paletas de hielo de las KPop Demon Hunters es de lo más fácil. Sencillamente, hay que triturar 1 taza de leche o 500 mililitros de agua con tus frutos preferidos y un chorrito de vainilla, buscando tener una preparación homogénea, para después endulzar con leche condensada, azúcar o miel; recuerda probar tu preparación hasta tener una base de buen sabor.

Vertemos la preparación en moldes y dejamos en el congelador por 4 horas o hasta adquirir una consistencia sólida. Al aplicar las ideas creativas y deliciosas, te recomendamos endulzar un poco más tu preparación, ya que con el frío la percepción del dulzor baja.