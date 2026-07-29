3 prendas atemporales en las que vale la pena invertir tu dinero este año

El auge de la moda rápida o fast fashion ha transformado nuestros armarios en almacenes de ropa desechable. Sin embargo, hoy te presentamos alternativas atemporales de prendas que mantendrán tu closet durante todo el año.

Estas ideas forman parte de una nueva corriente de moda inteligente, en donde una prenda puede utilizarse durante muchas veces y combinarse en diferentes estilos, aprovechando así su costo.

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Las 3 prendas atemporales en las que vale la pena invertir

El abrigo de lana de corte sastre

Un abrigo estructurado con solapas firmes y un largo tres cuartos estiliza la silueta de forma inmediata, aportando un aire de formalidad y pulcritud, incluso si debajo llevas ropa deportiva o un pantalón vaquero clásico.

Se recomienda que la prenda contenga un mínimo de 70% de lana virgen o cachemira. Evita el poliéster o el acrílico en el tejido exterior, ya que estas fibras sintéticas no transpiran, acumulan malos olores, general electricidad estática y producen las antiestéticas bolitas al poco tiempo de uso.

Un abrigo de lana es un básico que debes tener en tu armario|Pexels: tugay aydın

Un par de mocasines o botas de piel legítima

Un calzado plano o de tacón bajo estructurado, como un mocasín clásico o una bota de caña media, es la base de la versatilidad diaria. Te permite transitar de una reunión de negocios a una caminata casual sin perder la elegancia.

Invierte en calzado de piel vacuna o napa de grano completo, con forro interior también de piel y, de ser posible, con costura donde la suela está cosida al cuerpo del zapato, no pegada. La piel legítima es un material vivo que se adapta a la anatomía de tu pie con el uso.

Unas buenas botas de piel son necesarias en cualquier closet, según expertos|Pexels: José Martin Segura Benites

El blazer negro o azul marino de silueta relajada

Añadir un blazer bien estructurado a un atuendo simple de camiseta blanca y jeans transforma el estilo de forma instantánea, enmarcando los hombros y entallando visualmente la cintura. Es la prenda comodín para resolver códigos de vestimenta confusos o imprevistos.

Busca siluetas de un solo botón o cruzadas con un ajuste ligeramente relajado para garantizar que no pase de moda cuando cambien las tendencias.