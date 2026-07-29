¿Quién es Ángela, la nueva novia de Cristian Castro?

El reconocido cantante Cristian Castro, intérprete de temas como “No podrás", "Por amarte así", "Yo quería", "Lloviendo estrellas", "Lo mejor de mí", entre otros, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y de su vida personal ya que actualmente mantiene un romance con una mujer, es por eso que en esta ocasión te presentamos de quién se trata.

Cristian Castro: ¿Quién es Ángela, la nueva novia del cantante?

A través de una entrevista con medios de comunicación, el cantante, hijo de Verónica Castro, presentó a Ángela como su novia. El artista se mantuvo al margen y no compartió muchos detalles sobre la mujer con quien se encuentra saliendo. Sin embargo, dejó ver que es mexicana. "Caray, acá la Ángela, la Ángela no quiere dar la cara. Es mexicanota. Ángela, muy tímida. (Me gustan reservadas) solo si es actuando", fueron algunas de las palabras que el artista dió luego de que su novia se mantuviera tímida ante las cámaras. Por su parte, su pareja no intercambió palabras con los medios por lo que hasta ahora no hay más información sobre ella. Por otro lado, el cantante dejó ver que le encanta estar en pareja, “A mí me gusta mucho estar disfrutando mucho a la mujer. La mujer pues es la criatura más preciosa, desde que vi a mi abuelita", fue parte de la declaración pública que dió.

Cristian Castro presenta a su nueva novia: quién es Ángela la mujer que conquistó al cantante

¿Cuál es el grado de estudios de Cristian Castro?

El hijo de Verónica Castro, Cristian Castro ha dado un nuevo paso en su vida profesional a sus 51 años de edad que no tiene nada que ver con su carrera artística sino con su carrera educativa ya que está a punto de graduarse en bachillerato y además iniciará una carrera. El artista compartió con los medios de comunicación que su madre será la madrina de su generación además de que expresó que la actriz había comprado unos rosarios para dicho evento, “y ya nos quiere hacer religiosos a todos”, fueron algunas de sus declaraciones. Por otro lado, el artista mencionó que en su graduación interpretará el tema “estudiar”, una canción que escribió cuando era pequeño. Respecto a la carrera que cursará, el artista mencionó que le gustaría estudiar diseño industrial ya que le gustan mucho los productos mexicanos.