Los desayunos que te ayudarán a perder grasa en el inicio del año

Uno de los propósitos más frecuentes al comenzar un nuevo año es mejorar los hábitos alimenticios, especialmente cuando el objetivo es reducir grasa corporal y aumentar el bienestar general. En este sentido, el desayuno es la primera comida del día y juega un papel clave en este proceso.

El desayuno influye en el metabolismo, el control del apetito y los niveles de energía durante la jornada. Especialistas en nutrición coinciden en que esta ingesta del día equilibrada, rica en proteína y acompañada de una hidratación adecuada, puede favorecer el adelgazamiento y la pérdida de grasa de forma sostenible.

Si bien no existen fórmulas milagrosas, sí hay combinaciones de alimentos que, integradas a un estilo de vida activo, ayudan a mejorar la composición corporal y a mantener la saciedad por más tiempo. Conoce los desayunos ideales para tal fin.

Los 3 desayunos recomendados para favorecer la pérdida de grasa

Huevos con verduras y aguacate: los huevos aportan proteína de alta calidad y aminoácidos esenciales que ayudan a preservar la masa muscular durante la pérdida de grasa. Combinarlos con verduras como espinaca, pimiento o champiñones, suma fibra y micronutrientes, mientras que el aguacate proporciona grasas saludables que prolongan la saciedad. Según la American Journal of Clinical Nutrition, los desayunos altos en proteína contribuyen a un mejor control del apetito a lo largo del día. Yogur griego natural con fruta y frutos secos: el yogur griego destaca por su alto contenido proteico y su aporte de probióticos, que favorecen la salud intestinal. Al añadir frutos rojos (ricos en fibra y antioxidantes) y una porción moderada de frutos secos, se obtiene un desayuno completo que ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y reduce los antojos, de acuerdo con recomendaciones de la Academy of Nutrition and Dietetics. Avena con proteína y mantequilla de maní: la avena es una fuente de carbohidratos complejos que aportan energía sostenida. Al combinarla con proteína en polvo, leche alta en proteína o bebidas vegetales enriquecidas y 1cucharada de mantequilla de maní, se logra un desayuno balanceado que favorece la recuperación muscular y el control del apetito. Estudios publicados por Harvard T.H. Chan School of Public Health señalan que este tipo de carbohidratos contribuyen a una mejor regulación del peso corporal.

La importancia de beber agua para perder grasa

La hidratación es un factor frecuentemente subestimado en los procesos de pérdida de grasa. Beber suficiente agua ayuda a optimizar el metabolismo, facilita la digestión y contribuye al control del apetito.

Investigaciones del National Institutes of Health (NIH) indican que una adecuada ingesta de agua puede aumentar temporalmente el gasto energético y reducir la ingesta calórica en algunas personas. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la European Food Safety Authority (EFSA) destacan que mantenerse bien hidratado es esencial para el funcionamiento adecuado del organismo, especialmente cuando se realizan cambios en la alimentación o se incrementa la actividad física.