3 mercados de antojitos mexicanos cerca del Estadio de la Ciudad de México para visitar antes del partido de México este 30 de junio

Nos encontramos en uno de los momentos más emocionantes para todos los mexicanos y aficionados al deporte ya que la Ciudad de México es sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es por eso que en esta ocasión te presentamos 3 lugares cerca del Estadio Ciudad de México a los que puedes ir antes de que México se enfrente contra otra selección en dieciseisavos el próximo martes 30 de junio. Encontrarás opciones para todos los gustos y muy deliciosas, además de que si asistes al partido dicho día, las opciones son ideales para que comas antes del encuentro.

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Lugares para comer cerca del Estadio Ciudad de México:Mercado de Huipulco

Este lugar se encuentra en Calz Acoxpa y, Huipulco, Tlalpan, 14370 CDMX, a escasos pasos del Estadio Ciudad de México. El lugar cuenta con diversos establecimientos de comida en donde podrás encontrar diversas opciones gastronómicas como antojitos mexicanos; entre ellos, enchiladas, huaraches, enmoladas, gorditas, solo por mencionar algunos platillos. Por lo que si amas la comida tradicional esta opción es perfecta para ti.

Enchiladas y gorditas|Crédito: Pinterest

Lugares para comer cerca del Estadio Ciudad de México: Mercado de Santa Úrsula (Mercado Pescaditos)

Este lugar cuenta con una gran variedad de comida aunque lo que más destaca son los mariscos, las frutas frescas y las sopas. Los platillos son caseros, por lo que te sentirás como en tu hogar. El mercado se encuentra en la calle San Gonzalo esquina con San Benjamín, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, Coapa.

Mariscos |Crédito: Pinterest

Lugares para comer cerca del Estadio Ciudad de México: Mercado Plaza Mexicana del Sur

Este mercado se encuentra a un costado del Mercado Huipulco y es una opción perfecta en la que encontrarás desayunos deliciosos y comida corrida; es decir, si buscas algo saciante y con varios tiempos, guarniciones y hasta postre esta opción es ideal. Además de que está a pocos metros del Estadio por lo que no tendrás que gastar demasiado tiempo en trasladarte de un lugar a otro.

Desayunos y comida corrida|Crédito: Pinterest

Recomendaciones si asistes a un partido en el Estadio Ciudad de México

Si eres de las personas que irán al partido de México este próximo 30 de junio te sugerimos acudir con ropa cómoda; claro que tu jersey de la Selección Mexicana es una prenda infaltable. Por otro lado, es ideal que anticipes tu llegada debido a que se espera una gran aglomeración de personas en el lugar. Es fundamental que cargues con una identificación oficial, suéter; debido a las diversas lluvias y por supuesto tus boletos digitales descargados así como batería en tu celular. De igual forma te recomendamos considerar la lista de objetos prohibidos y permitidos.