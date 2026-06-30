Sin gimnasio: los 3 ejercicios para hacer en casa y mejorar la postura

A medida que van pasando los años, es fundamental mantener un buen estado de salud para evitar posibles enfermedades, por lo que realizar actividad física será una de las piezas claves al respecto. Por otro lado, mantener una buena postura permitirá evitar dolores de cuello, como así también no tener problemas lumbares y evitar que se intensifiquen con el tiempo. No es necesario acudir a un gimnasio, sino que hay tres ejercicios que podrás hacer en casa.

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Tal como mencionábamos, la postura es algo fundamental que las personas tienen que cuidar en sus vidas, teniendo en cuenta que puede causar serios problemas con el paso del tiempo, y consiste en mantener el cuerpo en la posición correcta y es que evitará tener complicaciones en el futuro. La clave está en lograr una buena posición de la columna vertebral y si se trata correctamente, podremos lograr una buena calidad de vida, en especial para los adultos mayores y los ejercicios físicos son ideales.

Beneficios de una buena postura

De acuerdo a una investigación realizada por la ciencia, específicamente por la revista British Journal of Sports aseguraron que el entrenamiento de fuerza está asociado a una reducción significativa del riesgo de mortalidad y que también contribuirá a mejorar la postura. Entre los beneficios de una buena postura, hay que mencionar que aliviará el dolor, previene cefaleas y mejora la respiración, por lo que hay tres ejercicios que podrás hacer sin ir a un gimnasio.

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Los 3 mejores ejercicios para mejorar la postura sin ir al gimnasio

Remo con mochilas: puedes cargar una mochila con libros y otros elementos y se convertirá en la mejor opción para ejercitar la espalda, activando dorsales, romboides y bíceps. Para hacerlo, tendrás que inclinar ligeramente el tronco hacia adelante manteniendo la espalda recta; sujetar la mochila con ambas manos, tirar hacia el abdomen y bajar lentamente

Abrir una banda elástica con brazos: las bandas son muy económicas; ocupan poco espacio y permiten realizar ejercicios eficaces, ya que fortalecen la parte posterior de los hombros y la espalda alta, dos zonas que debilitan. Para hacerlo, tienes que sujetar una banda elástica con ambas manos; extender los brazos delante del pecho, separar las manos tirando de la banda, juntarlas lentamente y repetir varias veces