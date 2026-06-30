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Cómo hacer mini flores en crochet para decorar la ropa: fácil y en 5 minutos

No es necesario ser un experto en tejido, sino que siguiendo estos pasos podrás conseguir unas lindas flores.

Cómo hacer mini flores en crochet para decorar la ropa: fácil y en 5 minutos
|Canva/Instagram @lauramoondiy

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

Una de las técnicas de decoración más importantes y populares que existe desde hace poco tiempo es DIY o ‘Hazlo tú mismo’ que se caracteriza por hacer manualidades con pocos elementos que tenemos en casa y transformarlos en algo lindo para el uso diario. En este caso, se trata de la creación de unas mini flores de crochet que podrás utilizar para colocar en tus prendas y que serán ideales para lucir en este verano y le aportará un color diferente.

Noticias Zacatecas del 29 de junio 2026

¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de la técnica crochet? Esto hace referencia a una técnica de tejido a mano que se utiliza una aguja corta con un gancho en la punta para entrelazar hilos o lanas; y que a diferencia de otras técnicas; se mantiene activo un solo punto a la vez, siendo muy versátil y que se pueden tejer desde prendas, hasta la decoración para el hogar o incluso para las prendas, como el caso de la técnica DIY, que es muy fácil de hacer.

Al comenzar el verano y si quieres darle un nuevo estilo a tus prendas, entonces no te puedes perder de hacer unas flores tejidas a crochet que son muy pequeñas, que no necesitarás más que un poco de hilo y que en tan solo 5 minutos las podrás hacer y colocar en tus prendas o en donde quieras, gracias a esta técnica DIY.

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Elementos para las mini flores de crochet

  • Aguja de crochet de 3 mm o 4mm
  • Tijeras
  • Hilo de color violeta de algodón

Cómo hacer las mini flores de crochet

  1. Tomar el hilo y hacer un nudo corredizo, colocan el corto en una mano y el largo en otra mano, pasar éste por encima del corto en forma de bucle y cruzarlo hacia adelante
  2. Hacer seis cadenetas con la aguja y cerrarlas para crear el círculo de la flor en la primera cadeneta y hacer un punto deslizado
  3. Hacer tres cadenetas para los pétalos, haciendo un punto alto doble y cerrar dos hebras en la aguja
  4. Realizar tres cadenetas y fijarlas al centro con un punto deslizado que tendrás que apretarlo bien para que queden bien marcados
  5. Repetir este proceso hasta completar todos los pétalos con puntos dobles
  6. Tirar del hilo y ya te quedarán perfectas, luego hacer un nudo y cortar el hilo faltante y prender a la ropa

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