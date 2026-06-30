Cómo hacer mini flores en crochet para decorar la ropa: fácil y en 5 minutos

Una de las técnicas de decoración más importantes y populares que existe desde hace poco tiempo es DIY o ‘Hazlo tú mismo’ que se caracteriza por hacer manualidades con pocos elementos que tenemos en casa y transformarlos en algo lindo para el uso diario. En este caso, se trata de la creación de unas mini flores de crochet que podrás utilizar para colocar en tus prendas y que serán ideales para lucir en este verano y le aportará un color diferente.

Noticias Zacatecas del 29 de junio 2026

¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de la técnica crochet? Esto hace referencia a una técnica de tejido a mano que se utiliza una aguja corta con un gancho en la punta para entrelazar hilos o lanas; y que a diferencia de otras técnicas; se mantiene activo un solo punto a la vez, siendo muy versátil y que se pueden tejer desde prendas, hasta la decoración para el hogar o incluso para las prendas, como el caso de la técnica DIY, que es muy fácil de hacer.

Al comenzar el verano y si quieres darle un nuevo estilo a tus prendas, entonces no te puedes perder de hacer unas flores tejidas a crochet que son muy pequeñas, que no necesitarás más que un poco de hilo y que en tan solo 5 minutos las podrás hacer y colocar en tus prendas o en donde quieras, gracias a esta técnica DIY.

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Elementos para las mini flores de crochet

Aguja de crochet de 3 mm o 4mm

Tijeras

Hilo de color violeta de algodón

Cómo hacer las mini flores de crochet