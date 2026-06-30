Manzana y linaza: por qué recomiendan y para qué sirve

La alimentación es uno de los puntos que las personas más énfasis reciben para cuidar y priorizar. En ese sentido, también es común escuchar que dentro de esos rubros de importancia, el desayuno es esencial. Por ello la combinación de manzana y linaza es algo que no puede faltar, pues hecha licuado… puede aportar lo necesario para la buena energía y digestión todos los días.

Ventaneando | Programa completo 29 de junio de 2026

¿Por qué es buena para la salud la combinación de manzana y linaza?

Aunque el aporte principal de este dúo es el ámbito de la fibra, estos alimentos contienen ácidos grasos. La linaza es la que aporta el omega-3, el cual funciona como aporte directo para reducir la inflamación celular del tracto digestivo. Es decir, hay un aporte total de un metabolismo en perfecto funcionamiento.

Ahora, enfocándose en lo correspondiente a la fibra, estos son los aportes de la manzana y linaza de manera particular:

Mucílagos en la linaza - Los mucílagos son un tipo de fibra

Los mucílagos son Pectina de la manzana - Esta fibra tiene la tarea específica de absorber agua en el intestino. Esto permite que se aumente el volumen de las heces fecales, situación que facilita la evacuación… sin ningún tipo de irritaciones.

¿Cómo hacer un correcto licuado de manzana y linaza?

Este licuado debe ser tomado lo más fresco posible y con la intención de aportar energía al organismo a lo largo de las siguientes horas del día. Por ello presta atención a los detalles.

Ingredientes

Una manzana entera, verde o roja, perfectamente lavada y sin corazón

Una cucharada sopera de semillas de linaza

Un vaso o 250 mililitros de agua purificada o leche vegetal sin azúcar

Una pizca de canela o unas gotas de esencia de vainilla

Preparación