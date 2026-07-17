“Tu opinión no me importa": Lancer truena contra Ramahá por cuestionar sus decisiones en MasterChef 24/7

La experiencia de Lancer como capitán del equipo rojo en MasterChef 24/7 no estuvo libre de polémicas, en especial porque cuando resultaron ganadores, salvó Michelle y argumentó que "no necesitaba otros motivos más que fuera ella". Y aunque todos los cocineros se esperaban esta decisión, para Ramahá y para Luis surgieron sospechas de que solamente le dio este beneficio porque tienen un romance y no tardaron en compartir su opinión.

Al respecto, Carmen decidió defender a su amiga y le pidió a Lancer que aclarara toda esta situación. Sin embargo, el polémico participante no quiso entrar en discusiones ni debatir su juicio como líder, ya que él tenía derecho a subir a quien quisiera y en realidad sí lo hizo considerando que Michelle se esforzó para ganarse esta recompensa.

"Solo hice lo que tenía que hacer, era mi capitanía. Y la verdad, como le dije a Ramahá, 'tu opinión no me importa'. Al final, lo único que me importa es mis sentimientos y lo que siento por Mich. Y todo el mundo allá afuera sabe quién es cada uno de nosotros aquí adentro. Además, cuando le puse su medalla a Michelle sí le dije que lo había hecho muy bien y reconocí todo su esfuerzo", explicó, poniéndole fin a este debate.

TODOS los cocineros con mandil negro en MasterCheff 24/7 para la semana 9

Luego del reto por equipos en el que exparticipantes de Exatlón México se convirtieron en comensales, los únicos que subieron al balcón fueron Lancer, Claudia y Michelle. Posteriormente, Antrax se salvó gracias a que fue el participante con más apoyo del público, mientras que el resto de cocineros se enfrentaron a los retos de jueves de delantales negros y ya hay tres que están en la "cuerda floja".

Esto como resultado del exigente reto que el portador del Pin diseñó y que tenía como propósito llevar al límite a sus compañeros. En consecuencia, los que no entregaron platillos convincentes fueron Ramahá, Luis y Emmanuel. Todavía falta el viernes de salvación para saber entre quiénes podría estar el eliminado de MasterChef 24/7 del 19 de julio.