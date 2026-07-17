Sigmund Freud, neurólogo austriaco: “Las palabras tienen un poder mágico. Pueden traer la mayor felicidad o la más profunda desesperación”

La Universidad Pública Americana define a la psicología como el estudio científico de la mente y el comportamiento humanos. En este punto, advierte que esta disciplina se centra en cómo los procesos mentales dan forma a los pensamientos, los sentimientos y las acciones.

Para esta casa de estudios, los psicólogos se encargan de examinar los comportamientos observables y los procesos internos, incluyendo cómo la mente inconsciente influye en la vida cotidiana. Todo esto, gracias a las investigaciones y teorías de grandes profesionales como Sigmund Freud.

El aporte de Sigmund Freud

El neurólogo austriaco Sigmund Freud es solo una de las piezas que sentaron las grandes bases de la psicología que conocemos en la actualidad. Es conocido como el padre del psicoanálisis y por revolucionar la psicología en general al postular que la conducta humana está profundamente influenciada por el inconsciente.

Sigmund Freud, revelan diversas fuentes, desplazó el foco de la psicología científica de la mera observación de la conducta observable hacia la exploración sistemática de la vida psíquica interna. Esto deja ver que transformó no solo la psicoterapia clínica, sino también la comprensión del arte, la cultura y la subjetividad humana.

Sigmund Freud y una frase vigente

Explorar su trabajo es un enriquecimiento muy enorme en este campo del conocimiento, sobre todo para los futuros psicólogos y psicólogas. Muchas de sus frases son un resumen concreto de sus descubrimientos y mantienen su vigencia como la que dice "Las palabras tienen un poder mágico. Pueden traer la mayor felicidad o la más profunda desesperación".

Con esta frase, el neurólogo austriaco pone de relieve que el lenguaje no solo describe nuestra realidad, sino que la construye de manera activa. En la actualidad la neurociencia valida que el lenguaje altera directamente nuestra química cerebral, mientras que el impacto de las redes sociales demuestra cómo unas pocas palabras pueden unir o polarizar comunidades al instante, algo que debe hacernos reflexionar sobre el alcance de lo que decimos.