Conoce los postres de nogada, la tendencia que está tomando fuerza en la repostería poblana

Si alguien no ha probado los chiles en nogada, realmente se está perdiendo una delicia de la comida mexicana. Pero es probable que muchos ya se hayan cansado de este platillo, situación que está siendo arreglada por las nuevas tendencias. En ese ámbito, en Puebla se está entrando a la escuela de los postres con nogada. ¿Sabrán tan rico como suena? Esto se sabe de la nueva corriente culinaria.

¿Qué tipo de postres con nogada se pueden probar en Puebla?

Parte de la magia de la comida es que siempre se pueden encontrar nuevos caminos para darle gusto al paladar. No es noticia que la gastronomía mexicana goza de una infinidad de sabores y texturas que permiten a los nacionales y extranjeros disfrutar al máximo de ese ámbito. Por ello, esta tendencia de postres ha causado un primer impacto positivo.

En las calles de puebla es normal encontrar puestos callejeros de nieves donde precisamente ofrecen el sabor de la nogada, incluyendo granada y perejil. Además, restaurantes como el Comal frente a la catedral del centro tienen las ya famosas conchas rellenas de nogada. Y si todavía no estás convencido con estas opciones, otros espacios como Make me happy o la pastelería Vitalis tienen pasteles, tartas, gelatinas, malteadas y frappés.

¿De qué está hecha la nogada?

Entonces, si quieres variar al típico platillo y ampliar la paleta de sabor de este producto, la nueva tendencia en postres es la opción perfecta. Es cierto que en todos los estados del país se vende este tipo de productos, pero qué mejor oportunidad para hacerlo, que en el lugar por excelencia (Puebla) de este delicioso elemento de la gastronomía mexicana.

Y si incluso hay un deseo de poder realizar este platillo de manera casera, aquí están los elementos para concretar ese objetivo.



Ocho tazas de nueces de castilla limpias.

Una taza de almendras peladas y remojadas en agua.

Cinco tazas de agua fría.

400 gramos de queso de cabra poblano (2 piezas) o de queso fresco.

