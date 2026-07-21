Receta de arroz rojo: cómo hacerlo para que te quede delicioso y esponjoso como el de la abuela
Si siempre se te bate el arroz o te queda muy seco, checa esta sencilla receta para preparar un rico arroz rojo que complemente tus platillos en poco tiempo.
El arroz rojo es una de esas guarniciones que a todos les gustan por su rico sabor y lo práctico que es tenerlo listo para acompañar los platillos. Y aunque puede parecer una receta sencilla de hacer, lo cierto es que se trata de una preparación que tiene sus trucos secretos para que quede delicioso y esponjadito, igual a los de las abuelitas que traen tan buenos recuerdos.
Cómo hacer arroz rojo fácil: la receta con pocos ingredientes para principiantes en la cocina
Ingredientes:
- 1 taza de arroz de grano
- 2 jitomates medianos
- Un cuartito de cebolla
- 1 diente de ajo
- 2 tazas de agua. También se puede usar caldo de pollo
- Media taza de chícharos
- Media taza de zanahorias picadas en cubos pequeños
- Un chorrito de aceite
- Sal al gusto
Paso a paso para una receta de arroz rojo casero y muy rico
- Enjuaga el arroz en un bowl amplio hasta que el agua salga casi transparente. Deja escurrir mientras picas el resto de ingredientes.
- Licúa los jitomates bien desinfectados, la cebolla, el ajo y el agua (o caldo de pollo) hasta que todos los ingredientes estén bien integrados y las cáscaras no queden muy grandes.
- Pon a calentar una cacerola o arrocera a fuego medio. Echa el aceite y expande por toda la superficie hasta que esté bien caliente.
- Agrega el arroz previamente enjuagado y mueve con una palita para que no se pegue. Tiene que adquirir un tono dorado, que según expertas en cocina como Jauja Comida Mexicana, es el secreto para prevenir que el arroz se bata durante la cocción.
- Vierte la salsa de jitomate ya licuada y sazona. Incorpora los vegetales y tapa con el fuego bajo por unos 15 a 20 minutos, cuidando que el jitomate ya está casi consumido y el arroz empiece a verse esponjado.
Recuerda que cuando se trata de arroz rojo, la regla de dos tazas de agua por dos de granos, se tiene que considerar con el caldo de pollo que se usa para moler el jitomate. Ya que de lo contrario, si se agrega tanto en la salsa como en la cacerola,e existe el riesgo de que quede batido y no tenga una cocción uniforme.