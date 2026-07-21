Receta de arroz rojo: cómo hacerlo para que te quede delicioso y esponjoso como el de la abuela

El arroz rojo es una de esas guarniciones que a todos les gustan por su rico sabor y lo práctico que es tenerlo listo para acompañar los platillos. Y aunque puede parecer una receta sencilla de hacer, lo cierto es que se trata de una preparación que tiene sus trucos secretos para que quede delicioso y esponjadito, igual a los de las abuelitas que traen tan buenos recuerdos.

Cómo hacer arroz rojo fácil: la receta con pocos ingredientes para principiantes en la cocina

Ingredientes:



1 taza de arroz de grano

2 jitomates medianos

Un cuartito de cebolla

1 diente de ajo

2 tazas de agua. También se puede usar caldo de pollo

Media taza de chícharos

Media taza de zanahorias picadas en cubos pequeños

Un chorrito de aceite

Sal al gusto



La receta de arroz rojo queda espectacular con verduras|Canva

Paso a paso para una receta de arroz rojo casero y muy rico



Enjuaga el arroz en un bowl amplio hasta que el agua salga casi transparente. Deja escurrir mientras picas el resto de ingredientes.



Licúa los jitomates bien desinfectados



Pon a calentar una cacerola o arrocera a fuego medio. Echa el aceite y expande por toda la superficie hasta que esté bien caliente.



Agrega el arroz previamente enjuagado y mueve con una palita para que no se pegue. Tiene que adquirir un tono dorado, que según expertas en cocina como Jauja Comida Mexicana , es el secreto para prevenir que el arroz se bata durante la cocción .



. Vierte la salsa de jitomate ya licuada y sazona. Incorpora los vegetales y tapa con el fuego bajo por unos 15 a 20 minutos, cuidando que el jitomate ya está casi consumido y el arroz empiece a verse esponjado.



El exceso de agua podría provocar que el arroz rojo quede batido|Canva

Recuerda que cuando se trata de arroz rojo, la regla de dos tazas de agua por dos de granos, se tiene que considerar con el caldo de pollo que se usa para moler el jitomate. Ya que de lo contrario, si se agrega tanto en la salsa como en la cacerola,e existe el riesgo de que quede batido y no tenga una cocción uniforme.