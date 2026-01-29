Receta fácil de galletas de mantequilla, para regalarlas el 14 de febrero a tu novio o mejor amigo

El 14 de febrero es la excusa perfecta para tener un detalle hecho con amor, y nada mejor que unas galletas de mantequilla caseras. Por tal razón, aquí te compartimos una receta fácil; es ideal para sorprender a tu novio o a tu mejor amigo con un regalo dulce, sencillo y lleno de cariño, sin necesidad de ser experta en la cocina.

Desde el portal Recetas de Cocina dieron a conocer todos los pasos para conseguir estos bocaditos y quedar como un cocinero profesional en San Valentín. Además, publicaron los ingredientes necesarios y tips extra para asombrar a todos.

Los productos que necesitas para hacer galletas de mantequilla

200 g de mantequilla sin sal (a temperatura ambiente)

1 taza de azúcar (puede ser blanca o glass)

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

3 tazas de harina de trigo

1 pizca de sal

Así es el paso a paso

Bate la mantequilla con el azúcar: en un bowl, mezcla la mantequilla con el azúcar hasta obtener una textura cremosa y suave. Agrega el huevo y la vainilla: incorpora el huevo y la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta que todo quede integrado. Añade los ingredientes secos: agrega poco a poco la harina y la pizca de sal. Mezcla hasta formar una masa homogénea que no se pegue a las manos. Refrigera la masa (opcional, pero recomendado): envuelve la masa en plástico y déjala reposar en el refrigerador por 20–30 minutos para que sea más fácil de manejar. Forma las galletas: estira la masa con un rodillo y corta las galletas con moldes o forma bolitas y aplánalas ligeramente. Hornea: coloca las galletas en una bandeja con papel encerado y hornea a 180 °C durante 12–15 minutos, o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Deja enfriar: sácalas del horno y déjalas enfriar antes de decorarlas o guardarlas.

Asimismo, como recomendación, cocineros sugieren decorarlas con azúcar glass, chocolate derretido o glaseado para que se vean aún más lindas si las vas a regalar el 14 de febrero.