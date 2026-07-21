Receta de rajas con crema y elote: te quedarán para chuparse los dedos

La gastronomía mexicana es sumamente variada y se compone de una infinidad de ingredientes que sirven para hacer platillos completos cualquier día de la semana. Por ejemplo, la receta de rajas con crema y elotitos, una comida muy rica, que no requiere de pasar horas en la cocina y que es barata, pero llenadora, ya sea para servirla como guarnición o de platillo principal.

Cómo hacer rajas con crema: la receta que es fácil y con sabor delicioso

Ingredientes:



4 chiles poblanos

1 taza de granos de elote cocidos

Media cebolla fileteada

1 diente de ajo finamente picado

200 mililitros de crema ácida

Media taza de leche

100 gramos de queso panela o oaxaca deshebrado

Un chorrito de aceite

Sal y pimienta al gusto



Las rajas con crema son una receta fácil y práctica para cualquier día de la semana|Imagen hecha con IA

Paso a paso para una receta de rajas con crema para comer delicioso sin gastar tanto

