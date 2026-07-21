Receta de rajas con crema y elote: te quedarán para chuparse los dedos
Si no tienes mucho tiempo de cocinar, pero quieres comer delicioso, las rajas con rema son la receta perfecta para salir del apuro y muy fáciles de hacer.
La gastronomía mexicana es sumamente variada y se compone de una infinidad de ingredientes que sirven para hacer platillos completos cualquier día de la semana. Por ejemplo, la receta de rajas con crema y elotitos, una comida muy rica, que no requiere de pasar horas en la cocina y que es barata, pero llenadora, ya sea para servirla como guarnición o de platillo principal.
Cómo hacer rajas con crema: la receta que es fácil y con sabor delicioso
Ingredientes:
- 4 chiles poblanos
- 1 taza de granos de elote cocidos
- Media cebolla fileteada
- 1 diente de ajo finamente picado
- 200 mililitros de crema ácida
- Media taza de leche
- 100 gramos de queso panela o oaxaca deshebrado
- Un chorrito de aceite
- Sal y pimienta al gusto
Paso a paso para una receta de rajas con crema para comer delicioso sin gastar tanto
- Pon a tatemar los chiles en el fuego. Este proceso consiste en ponerlos en el fuego directo o en el comal para que la piel se vaya dorando.
- Pela los chiles poblanos. Mete los chiles en una bolsa de plástico limpia y cierra, lo que hará que el vapor se acumule y ayuda a que la cáscara se desprenda con facilidad para dejarlos bien limpios.
- Corta los chiles. En una tabla limpia y con mucho cuidado, corta los poblanos en julianas o tiras largas.
- Calienta el aceite. Pon una cacerola a precalentarse a fuego medio, luego echa el aceite y deja que se caliente para que se pueda expandir bien.
- Vierte la cebolla y el ajo. Echa la cebolla previamente fileteada y el ajo picado, para que así ambos ingredientes vayan soltando su sabor y aroma exquisito.
- Vierte la crema ácida con la receta de rajas. Vierte la crema y mueve suavemente para que todo se integre perfectamente bien.
- Agrega los elotitos y sazona. Ponle la sal y la pimienta al gusto; si vas a ocupar queso, no te excedas en sal porque podría quedarte muy saturado de sabor.
- Echa el queso de tu elección y tapa. Deja la cacerola a fuego medio hasta por unos 10 minutos hasta que se derrita.
- Sirve y acompaña con tus platillos preferidos. Esta rica receta de rajas con crema puede ser una guarnición o incluso ser la comida principal si le agregas cubos de pechuga asada.