Receta de salsa para pambazos: cómo hacerla paso a paso

El 15 de septiembre la mesa mexicana se llena de color, y los pambazos ocupan un lugar de honor entre los antojitos más esperados. La clave de un pambazo inolvidable reside en la salsa, el alma frita que le da ese tono rojo vibrante y un sabor irresistible.

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Preparar esta receta en casa es mucho más sencillo de lo que parece y marcará la diferencia en tu noche. Con unos cuantos chiles guajillo e ingredientes básicos, lograrás la consistencia y la sazón perfecta para enamorar a tus invitados en las Fiestas Patrias.

¿Cómo hacer la salsa roja para pambazos?

La clave para que los pambazos adquieran su característico color rojo y un sabor irresistible está en su salsa adobo tradicional mexicana. Para elaborar una porción ideal para tus festejos patrios, necesitas los siguientes ingredientes: 8 chiles guajillo, cebolla blanca, 2 dientes de ajo, 2 tazas de agua y sal a gusto.

Paso a paso

Limpiar e hidratar: Comienza quitando el rabito, las semillas y las venas de los chiles guajillo. Luego, colócalos en agua caliente durante unos minutos para que se suavicen. Licuar y colar: Vierte los chiles hidratados en la licuadora junto con la cebolla, los dientes de ajo, la sal y un poco del agua de remojo. Procesa hasta lograr una mezcla uniforme y, posteriormente, cuélala para eliminar grumos o restos de piel. Cocinar (opcional): Para intensificar el sabor, puedes sofocar brevemente la mezcla en un sartén con aceite caliente durante unos minutos.

¿Cómo aplicar la salsa al pan?

Corta los pambazos por la mitad y báñalos con el adobo. Cubre bien la superficie sin dejarlos remojando demasiado tiempo para no ablandar de más el pan. Finalmente, dóralos en un comal o sartén por ambos lados para obtener una textura crujiente antes de rellenarlos.