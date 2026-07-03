¿Dónde y cuándo ver gratis en línea La Última Salvación de Masterchef 24/7 HOY viernes 3 de julio del 2026?

La séptima semana está por definirse en MasterChef 24/7 y es que los Cocineros han ido preparando a fuego lento el rumbo de los últimos días, siendo que incluso ya hay algunos que han logrado subir al Balcón de la Salvación y así evitaron presentarse en el Reto de Eliminación de este domingo 05 de julio.

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Por ello, la Batalla por la Última Salvación de esta noche es de suma importancia, pues conoceremos qué participantes podrán conseguir subir al Balcón de la Salvación y quienes finalmente se irán con Delantal Negro y correrían el riesgo de abandonar MasterChef 24/7 este domingo.

¿En dónde ver la Batalla por la Salvación de MasterChef 24/7 este viernes?

Si tú al igual que todo mundo no quieres perderte ningún detalle de lo que sucede en la cocina más popular de todo México, te invitamos a entrar al sitio web oficial de Azteca UNO, donde en seguida podrás encontrar el espacio de MasterChef 24/7 en vivo en punto de las 8:30 pm, donde nuestros Cocineros lo dejarán todo en el fuego con tal de buscar estar una semana más dentro del programa.

Otra manera de ver este y todos los contenidos de TV Azteca es a través de la app de TV Azteca En Vivo, donde podrás dar con la sección de MasterChef 24/7 y tal como lo supones, podrás tener todo lo que sucede completamente en directo, por lo que no te perderás ningún detalle de lo que sucede.

¿Quiénes son los Cocineros que se han salvado esta semana en MasterChef 24/7?

A través de los Retos de la semana hemos sido testigos de cómo Ramahá siendo el Capitán ganador de la Batalla por Equipos consiguió subir al Balcón junto a Ixdit y Daniela Parra.

Por otro lado, el público decidió a través de las votaciones que Antrax debía subir al Balcón de la Salvación, por lo que por ahora estos son quienes están salvados al menos por esta semana.