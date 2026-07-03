Cuando se les pregunta a los extranjeros que digan la primera frase que se les venga a la mente cuando escuchan México, tienden a decir mariachi, pues es el género más representativo del país, ya que a lo largo de la historia se han tenido a grandes exponentes de la música ranchera a nivel mundial. No obstante, esta palabra tiene otro significado en otros países, como también lo es "pan", que no es un alimento, sino un aparato reproductor en Centro y Sudamérica.

El mariachi es el género más representativo del país; por ello la Selección Mexicana eligió “El Son de la Negra” para que retumbe en el estadio cada vez que anote en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, justa a la que puedes apoyar al equipo azteca con estos 8 diseños de uñas que puedes replicar.

Qué significa la palabra mariachi; en otros países no es música|IA

El significado de mariachi en otros países

De acuerdo con el portal de la Asociación de Academias de la Lengua Española, mariachi significa marido en algunos países de Centro y Sudamérica, como lo son Guatemala, Honduras y Perú, totalmente diferente a lo que es México.



En una pareja sentimental , el hombre respecto de la mujer - Guatemala y Perú

, el hombre respecto de la mujer - Guatemala y Perú Hombre que es novio, amante o marido de una mujer – Honduras.

El mariachi en la cultura mexicana

El mariachi forma parte importante de la cultura mexicana, pues hasta la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El arraigo se trae desde la vestimenta de los músicos, pues portan con orgullo el traje charro, uno de los más representativos de la nación.

La música de mariachi acompaña al mexicano en cada uno de los momentos más importantes de su vida, como lo son las celebraciones de bodas, XV años, bautizos o fiestas patronales. Asimismo, en homenajes, e incluso en funerales para darle el último adiós a ese ser querido.

El mariachi se dio a conocer por todo el mundo gracias a la Época de Oro del Cine Mexicano, pues los más grandes exponentes del género musical eran los protagonistas de los filmes.