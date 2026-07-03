4 ideas de bufandas hechas a mano de KPop Demon Hunters para niños

Los regalos caros no siempre son los mejores, ya que a veces las manualidades con mucha dedicación pueden superarlos y volverse aun más especiales. Por ejemplo, las hermosas bufandas hechas en casa que se inspiran en personajes famosos como KPop Demon Hunters y que quedan perfecto para proteger a los niños del frío.

Qué materiales se necesitan para hacer bufandas de KPop Demon Hunters y las 4 ideas más bonitas

Los accesorios a mano pueden hacerse con estambre, específicamente con la técnica de tejido clásico que está arrasando en las tendencias de 2026 como una opción para darle vida a gorritos, cojines y hasta muñecos. Por lo que el material que se requiere es poco y relativamente fácil de conseguir: estambre, aguja y ganchos.

Para que las bufandas queden temáticas de KPop Demon Hunters, los colores que no pueden faltar son el morado, el lila y un poco de rosa, que son los que caracterizan a esta película que a un año de su estreno sigue causando furor entre los pequeños. El tamaño ideal es el de calibre medio, ya que según explica el manual de la Mercería AMB, cuentan con una estructura fácil de manejar y son súper suaves.

Por otra parte, el gancho debe ser de entre 4.5 mm a 5.5 mm. Y si todavía no eres experta en los bordados, puedes recurrir a un telar rectangular que tiene forma horizontal con algunas clavijas para irle dando estructura a los accesorios.

Las bufandas de KPop Demon Hunters se pueden hacer con muchos diseños|Imagen creada con IA

En cuanto a los diseños, los diseños más lindos son:



Bufanda morada con siluetas de las HUNTRIX

Bufanda rosa con lila y trenzados en 3D

Bufanda minimalista color lila suave

Bufanda rosa con el diseño de sus armaduras

Tutorial para bordar una bufanda de KPop Demon Hunters: paso a paso

Empieza con el morado poniendo un extremo del estambre en el telar de madera; para que se mantenga fija, haz un pequeño nudo que sea casi imperceptible.



Haz los tejidos con un patrón tipo zig zag, que es el que dará forma a las bufandas hechas a mano y mantendrá los hilos perfectamente bien unidos.



y mantendrá los hilos perfectamente bien unidos. Ve alternando los colores para que el resultado de estas manualidades de KPop Demon Hunters Amber tejidos de amor , el secreto para que la estructura no se deforme está en cortar un tono e inmediatamente introducir uno nuevo con un nudo invisible y seguir el patrón.



, el secreto para que la estructura no se deforme está en cortar un tono e inmediatamente introducir uno nuevo con un nudo invisible y seguir el patrón. El largo dependerá de ti y qué tan cubridora quieres que sea esta linda bufanda hecha a mano para niños. En contraste, el ancho se puede elegir con el telar y las clavijas utilizadas.



Las bufandas de KPop Demon Hunters son muy fáciles de hacer y quedan bonitas|Pinterest, Netflix

Y listo, con estos sencillos pasos podrás hacer hermosos accesorios de KPop Demon Hunters para regalarle a los niños. Además, estas manualidades son bastante accesibles en cuanto a precios y solamente requieren de una inversión de tiempo (y paciencia).