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ACTUALIZACIÓN: Maná tendrá medio tiempo durante el partido de México vs. Inglaterra, toda la información hasta el momento de su presentación en el Estadio Ciudad de México, ¿cuántas canciones cantarán y a qué hora?

De a cuerdo a información de última hora el grupo Maná sí tendrá un Medio Tiempo durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 que se disputa entre México vs. Inglaterra, todos los detalles.

Maná
ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 18: Fher Olvera of Mana attends the coin toss before the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and Korea Republic at Guadalajara Stadium on June 18, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)|Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Escrito por: Gabriela Reyes

Luego de que se encendieran los rumores en redes sociales respecto a si Maná estaría dando un medio tiempo durante el partido entre México vs. Inglaterra de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una fuente confiable cercana a Azteca Deportes ha confirmado que sí habrá un Medio Tiempo con el grupo mexicano tocando únicamente una sola canción, ¿cuál? se desconoce hasta el momento.

Recordemos con anterioridad que no había información segura respecto a si se presentarían previo al calentamiento de los jugadores en el Estadio Ciudad de México, o si a lo mejor estarían afuera en algún tipo de escenario, solo se sabía que sí o sí estarían dando algún show ese día, ahora podemos asegurar que sí tendremos la presencia de Maná durante el medio tiempo.

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¿A qué hora se estaría presentando Maná en el México vs. Inglaterra?

Si bien los tiempos exactos del medio tiempo de un partido de futbol son difíciles de calcular por el tiempo que se le podría agregar a la primera parte del juego, se estima que Maná se presente entre las 6:45 o 6:50 p.m. en el Estadio Ciudad de México. Teniendo el tiempo justo para cantar una canción. Los medios tiempos suelen durar un aproximado de 15 minutos, así que tampoco podremos esperar una presentación de grandes magnitudes, pero sí muy representativa e importante para los mexicanos.

Esta confirmación emociona a cientos de fanáticos de la selección mexicana que han estado inmiscuidos en toda la discusión que ha surgido a partir de los comentarios de Liam Gallagher, cantante de Oasis, quien afirmó con anterioridad que Inglaterra le ganaría a México con una goliza 5 a 0, algo que enfureció a Fher de Maná, quien no dudó en mandarle un contundente mensaje con un "ubícate wey".

¿A qué hora y dónde ver GRATIS el México vs. Inglaterra?

El esperado partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre México vs. Inglaterra se llevará a cabo este domingo 05 de julio, y podrás verlo totalmente gratis y en vivo a las 5:30 p.m. a través de Azteca 7, y nuestra transmisión en sitio web a la que puedes acceder solo dando click aquí.

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