Después de los 30 y 40 años , muchas mujeres buscan detalles de belleza que proyecten elegancia, sofisticación y una imagen impecable. Aunque la ropa y los accesorios influyen en la percepción de estilo, la manicura se ha convertido en uno de los elementos más importantes para transmitir una apariencia refinada y lujosa sin necesidad de realizar grandes inversiones.

De acuerdo con especialistas en tendencias de belleza y consejos inspirados en el feng shui recopilados por la revista Glamour, ciertos colores de uñas suelen asociarse con prosperidad, abundancia y éxito, además de aportar un acabado visual que luce más exclusivo y sofisticado. Por ello, durante julio de 2026, varias tonalidades continúan posicionándose entre las favoritas de quienes buscan una imagen elegante y costosa. Pero, ¿cuáles son?

Los 7 colores de uñas que hacen que la gente piense que tienes mucho dinero

Estos tonos de colores de uñas destacan porque combinan sofisticación, discreción y una apariencia impecable que encaja perfectamente con la tendencia del "lujo silencioso". Este estilo apuesta por la elegancia sutil, los detalles bien cuidados y una imagen refinada que transmite exclusividad sin excesos. Si quieres lucir “caro”, elige estos colores:

1. Uñas Nude lechoso: Las uñas en tono nude lechoso son un símbolo de elegancia atemporal y buen gusto. Este color aporta limpieza visual, combina con cualquier estilo y proyecta una imagen pulida que suele verse en celebridades, empresarias y mujeres con una estética sofisticada. Además, ayuda a que las manos luzcan más jóvenes y cuidadas.

2. Blanco aperlado en manicure: El blanco aperlado refleja la luz de forma delicada y aporta un acabado lujoso sin resultar exagerado. Es uno de los colores preferidos por quienes buscan una manicura elegante, minimalista y versátil que funcione tanto para eventos especiales como para el día a día.

Es uno de los colores preferidos por quienes buscan una manicura elegante, minimalista y versátil que funcione tanto para eventos especiales como para el día a día. 3. Uñas rojo vino profundo: El rojo vino sigue siendo uno de los esmaltes más sofisticados y poderosos. Su intensidad transmite confianza, seguridad y glamour, además de estar asociado con estilos clásicos que nunca pasan de moda. Es una opción ideal para quienes desean una manicura elegante con personalidad.

Su intensidad transmite confianza, seguridad y glamour, además de estar asociado con estilos clásicos que nunca pasan de moda. Es una opción ideal para quienes desean una manicura elegante con personalidad. 4. Uñas Beige almendra: El beige almendra se ha convertido en uno de los colores estrella de la tendencia "old money". Su apariencia natural, refinada y discreta permite que las manos luzcan impecables sin llamar demasiado la atención, una característica muy valorada dentro de las estéticas de lujo contemporáneas.

Estos colores de uñas te hacen ver más elegante.|(ESPECIAL/Gemini)

5. Gris topo: Aunque suele ser menos popular que otros tonos neutros, el gris topo es una de las opciones más sofisticadas para una manicura elegante. Su equilibrio entre matices cálidos y fríos aporta modernidad y combina perfectamente con accesorios dorados o plateados, elevando cualquier look.

Su equilibrio entre matices cálidos y fríos aporta modernidad y combina perfectamente con accesorios dorados o plateados, elevando cualquier look. 6. Verde esmeralda oscuro: Los tonos verdes suelen relacionarse con prosperidad, crecimiento económico y abundancia. En particular, el verde esmeralda oscuro destaca por su apariencia distinguida y exclusiva, evocando piedras preciosas históricamente asociadas con riqueza, lujo y estatus, según la revista de moda OHLALÁ! ,.

En particular, el verde esmeralda oscuro destaca por su apariencia distinguida y exclusiva, evocando piedras preciosas históricamente asociadas con riqueza, lujo y estatus, según la revista de moda ,. 7. Rosa palo sofisticado: El rosa palo es una apuesta infalible para quienes buscan una manicura femenina, elegante y costosa. Este tono transmite delicadeza, sutileza y una apariencia natural que refleja cuidado personal y atención a los detalles, dos cualidades estrechamente relacionadas con una imagen sofisticada.

¿Por qué algunos colores de uñas parecen más caros?

Los expertos en belleza coinciden en que los colores que transmiten lujo suelen compartir características específicas. Los acabados brillantes pero discretos, los tonos neutros o profundos y una aplicación impecable contribuyen a generar una apariencia más refinada y exclusiva.

Más allá del color elegido, el verdadero secreto de una manicura elegante está en el cuidado de las uñas. Mantenerlas saludables, con una forma uniforme y un esmalte bien aplicado puede hacer una gran diferencia en la imagen final.

Para julio de 2026, las tendencias apuestan por manicuras minimalistas, sofisticadas y fáciles de combinar. Tonos como el nude lechoso, el rojo vino, el beige almendra, el verde esmeralda oscuro y el blanco aperlado continúan liderando las preferencias porque proyectan una imagen que muchas personas asocian con éxito, exclusividad y buen gusto.