¿Cómo puedes donar órganos en México?

Cada 27 de febrero se conmemora el Día Mundial de Trasplante de Órganos, una fecha fundamental, importante para hacer conciencia, ya que es la única alternativa que tienen muchas personas para poder salvar la vida, ante enfermedades como insuficiencia cardíaca, cáncer de hígado y muchas enfermedades más.

La lista de órganos y tejidos trasplantables incluye, principalmente pulmón, corazón, riñón, hígado, páncreas, intestino, estómago, piel, córnea, médula ósea, sangre y hueso.

Siendo el riñón, el órgano más comúnmente trasplantado a nivel mundial, y es que un solo donador de órganos, puede salvarle la vida hasta a siete personas.

¿Cómo se puede donar órganos?

Existen dos formas de donar órganos, en vida se puede donar un riñón, un segmento del hígado, pulmón, sangre intestino y hasta páncreas, el resto de los órganos, se pueden dar cuando una persona fallece.

Para convertirnos en donadores, lo primero que se debe hacer es registrarse en la página de Centro Nacional de Trasplantes, lo único que se necesita es ser mayor de edad y colocar datos generales como CURP, domicilio y datos de contacto, al registrarte es importante comunicar a tus familiares y seres queridos, para que en caso de fallecer, se cumpla esta voluntad.

En caso de que una persona muera y no haya expresado esa voluntad sobre sus órganos, los familiares también pueden dar su consentimiento para que estos sean donados. Las personas con algún padecimiento mental y que no pueden expresar de forma libre su voluntad, no pueden convertirse en donadores.

¿Cómo puedo acceder a la lista de espera?

Para acceder a la lista de espera, un médico especialista debe diagnosticar la necesidad del trasplante, se realiza el registro del paciente en el sistema de Registro Nacional del Trasplante, después se busca la posibilidad de tener un donante en vida, un familiar o ser querido que sea compatible para poder donar un órgano, sino se le enviará a la lista de espera.