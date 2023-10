Así puedes eliminar las manchas de detergente en la ropa oscura

Si estás acostumbrado a utilizar la lavadora, tendrás en cuenta que existen reglas para que tu ropa no termine afectada luego del ciclo de lavado. Por ejemplo, no mezclar ropa blanca con de color. No obstante, pese a la atención y cuidados, todavía nos podemos encontrar con detalles como manchas de detergente en la ropa oscura. La buena noticia es que este problema tiene solución y en los siguientes párrafos te lo compartimos.

Aunque es cierto que se pueden evitar las manchas de detergente en la ropa oscura si moderas la cantidad de jabón para el ciclo de lavado o de enjuague en la lavadora, al final, este tipo de situaciones son inevitables. Sin embargo, no te frustres, porque existe un truco efectivo y económico con materiales que no pueden faltar en tu hogar. Pero en caso de no tener, fácilmente los encuentras en cualquier tienda o supermercado.

El Guardián del Saber sigue enseñando las palabras más extrañas de VLA

Te puede interesar: ¿Cuál es el truco más fácil para eliminar las manchas de tinte de tus toallas sin cloro?

¿Cuál es el truco para eliminar las manchas de detergente en la ropa oscura?

Para empezar, el truco para eliminar las manchas de detergente en la ropa oscura requiere de vinagre blanco, un par de paños de microfibra y agua fría. Una vez que logres conseguir los materiales, procede a realizar lo siguiente:



Humedece uno de los paños de microfibra en el agua fría . Luego, comienza a frotarlo en los espacios de la ropa oscura que presentan manchas de detergente. El propósito es continuar con dicha acción hasta que toda la prenda esté mojada.

. Luego, comienza a frotarlo en los espacios de la ropa oscura que presentan manchas de detergente. El propósito es continuar con dicha acción hasta que toda la prenda esté mojada. Busca el otro paño de microfibra para humedecerlo con vinagre blanco para comenzar a frotar y eliminar las manchas de detergente en la ropa oscura que lo necesite. La idea es frotar de un lado a otro con la intención de que sea más sencillo remover los residuos de detergente. Luego de que la ropa no presente manchas, solo es cuestión de tenderla en un lazo o meterla en la secadora.

Te puede interesar: Elimina los malos olores del baño con estos remedios fáciles