Sin químicos: cómo eliminar las polillas de tu hogar con este truco casero y económico
Existe un truco casero y natural para eliminar las polillas que se pueden alojar en el armario. Se puede realizar en segundos y garantiza efectividad prolongada.
Las polillas son insectos que pueden resultar inofensivos para los humanos, pero pueden ocasionar daños respecto de ciertos objetos y elementos textiles. Esto se debe a que se alimentan de algunas fibras naturales. La lana y la seda son algunas. Pero existen algunos trucos caseros para combatirlas.
Pero estos insectos también pueden comer alimentos secos de la cocina (alacenas, despensa y cajones), materia orgánica y plantas. Por este motivo, ningún hogar está exento de la visita de estos lepidópteros. Conoce cuál es uno de los mejores trucos caseros y naturales para ahuyentar a las polillas de los armarios.
¿Cómo hacer un repelente casero y natural para polillas?
Hacer un repelente casero y natural para polillas es muy sencillo. Este método no se vale de químicos, como el cloro, ni de otras sustancias que se utilizan en otros trucos caseros, como el bicarbonato de sodio. Lo principal es tener a mano una botella de vinagre.
Pero no es el único ingrediente que se necesita para eliminar la presencia de estos insectos del hogar. También hacen falta cáscaras de cítricos (naranja, limón, lima, mandarina o pomelo) y hierbas aromáticas como la lavanda, romero o albahaca. Además, también se puede utilizar ramas de canela.
La efectividad de este truco casero reside en los aromas de estos ingredientes. Mientras el vinagre hace el primer paso de desinfectar las superficies y dejar un intenso aroma, las cáscaras de cítricos y las hierbas potencian el efecto aromático intenso que repele a las polillas.
@nyamimami_official Cómo acabar con las polillas de la despensa o alacena 🐛🪳 ♥️ Guárdate este vídeo para saber cómo actuar para que desaparezcan cuando te las encuentres en casa 😱 #despensa #polillas #alacena #plagas #bichos ♬ original sound - Nyami Mami
Truco casero para eliminar polillas: sigue este paso a paso
- Limpiar bien la zona con agua y vinagre. Este procedimiento permite eliminar larvas y huevos.
- Colocar cáscaras de cítricos (no secas) en pequeñas bolsitas de tela.
- Añadir hierbas aromáticas como romero, lavanda, albahaca o eucalipto. En el caso de no contar con estos elementos, se pueden utilizar bolitas de algodón impregnadas con aceites esenciales.
- Colocar las bolsitas distribuidas por todo el espacio del closet. Pero este truco casero también se puede replicar en los dormitorios y despensas de alimentos.
@limpiaterapia_con_andrea No podrás creer lo fácil que es eliminar las polillas de tu casa LIMPIATERAPIA CON ANDREA ,siéntete bien.🤗 Recuerda que si no tienes hojas de las hierbas aromáticas, puedes usar bolitas de algodón con aceite esencial. Cuéntame ¿Quieres una mezcla para acabar con las hormigas o una para acabar con los bichitos de tu mascotas ?. Te leo en los comentarios.👇🧾 Esto es Limpiaterapia, Siéntete bien.❤ - - - - - - #limpiaterapiaconandrea #polillas #bichos #limpieza #follow ♬ sonido original - Limpiaterapia con Andrea