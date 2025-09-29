Sin químicos: cómo eliminar las polillas de tu hogar con este truco casero y económico

Las polillas son insectos que pueden resultar inofensivos para los humanos, pero pueden ocasionar daños respecto de ciertos objetos y elementos textiles. Esto se debe a que se alimentan de algunas fibras naturales. La lana y la seda son algunas. Pero existen algunos trucos caseros para combatirlas.

Pero estos insectos también pueden comer alimentos secos de la cocina (alacenas, despensa y cajones), materia orgánica y plantas. Por este motivo, ningún hogar está exento de la visita de estos lepidópteros. Conoce cuál es uno de los mejores trucos caseros y naturales para ahuyentar a las polillas de los armarios.

¿Cómo hacer un repelente casero y natural para polillas?

Hacer un repelente casero y natural para polillas es muy sencillo. Este método no se vale de químicos, como el cloro, ni de otras sustancias que se utilizan en otros trucos caseros, como el bicarbonato de sodio. Lo principal es tener a mano una botella de vinagre.

Pero no es el único ingrediente que se necesita para eliminar la presencia de estos insectos del hogar. También hacen falta cáscaras de cítricos (naranja, limón, lima, mandarina o pomelo) y hierbas aromáticas como la lavanda, romero o albahaca. Además, también se puede utilizar ramas de canela.

La efectividad de este truco casero reside en los aromas de estos ingredientes. Mientras el vinagre hace el primer paso de desinfectar las superficies y dejar un intenso aroma, las cáscaras de cítricos y las hierbas potencian el efecto aromático intenso que repele a las polillas.

Truco casero para eliminar polillas: sigue este paso a paso